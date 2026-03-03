¿Es un clon de Jim Carrey? El actor habla de la teoría conspirativa que no era él quien apareció en los Premios César

Jim Carrey ha asistido recientemente a la ceremonia celebrada en París para recoger el Premio César Honorario, un reconocimiento a toda su carrera. Sin embargo, durante el fin de semana del festival han surgido en redes sociales rumores que aseguraban que el actor no había estado realmente en el evento y que, en su lugar, había sido sustituido por un clon/imitador.

El actor, de 64 años, quien ha aparecido en la gala con un aspecto diferente al que estamos acostumbrados, ha pronunciado además un discurso durante la gala, en el que ha agradecido el reconocimiento de la Academia francesa. A pesar de ello, algunos usuarios en internet comenzaron a especular con la idea de que la persona que ha aparecido en el escenario no era realmente Carrey.

La teoría se ha amplificado después de que el artista drag Alexis Stone insinuara en Instagram que él podría haber sido el responsable de la supuesta imitación. El performer, conocido por caracterizarse como celebridades como Lana Del Rey, Donatella Versace o Adele, ha compartido imágenes de Carrey en la ceremonia junto a fotografías de prótesis y maquillaje.

Ante la difusión de estas teorías, el representante del actor ha salido ahora para aclarar la situación: "Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario", confirma Marleah Leslie en un comunicado enviado a Entertainment Weekly.

Los organizadores del evento también han rechazado de forma rotunda la idea. Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, ha explicado que la presencia del actor llevaba meses preparándose: "La visita de Jim Carrey estaba planeada desde este verano. Desde el principio, se sintió profundamente conmovido por la invitación de la Academia", ha declarado a Variety.

Jim Carrey en los Premios César 2026 | Getty Images

Caulier ha añadido que el actor incluso trabajó durante meses en su discurso: "Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras".

El responsable de la ceremonia también ha detallado que Carrey ha acudido al evento acompañado de su círculo más cercano: Su publicista de toda. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse".

Jim Carrey junto a su hija Jane, su novia y su nieto | Getty Images

"Para mí, no es un problema. Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia", ha concluido Caulier.

La aclaración del entorno del actor y de los organizadores del evento busca poner fin a las especulaciones surgidas en redes sociales y reafirma que la presencia de Jim Carrey en los Premios César ha formado parte de un homenaje planificado durante meses a su trayectoria en el cine.