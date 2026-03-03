El hijo de Tom Hanks, atrapado en Colombia sin poder volver a Estados Unidos por olvidar su pasaporte: "¡Liberadme!"

Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks y conocido por su presencia en redes sociales y sus proyectos musicales, ha compartido con sus seguidores una situación inesperada que ha vivido durante un reciente viaje internacional.

El actor de 35 años ha publicado un vídeo en Instagram explicando que se encuentra temporalmente atrapado fuera de Estados Unidos, más concretamente en Colombia, debido a un problema con su pasaporte.

Según relata, el incidente comenzó tras un viaje improvisado. Hanks se encontraba en Puerto Rico para asistir a una fiesta de cumpleaños cuando decidió viajar espontáneamente a Medellín, en Colombia, para visitar a un amigo que vivía allí.

El problema surgió cuando llegó al aeropuerto para regresar a Estados Unidos. Hanks explica que solo llevaba consigo su pasaporte griego, ya que su pasaporte estadounidense estaba a punto de caducar y decidió no viajar con él: "A veces no te dejan entrar al país aunque no haya caducado porque está a punto de caducar", explica sobre su decisión.

Sin embargo, al intentar embarcar en su vuelo de regreso, le informaron de que no podría entrar al país utilizando únicamente un pasaporte extranjero: "Fui a facturar mi vuelo tres horas antes, es un vuelo internacional, y me dijeron que si usaba un pasaporte extranjero necesitaba una tarjeta verde para volver a Estados Unidos".

El actor reaccionó con incredulidad ante la situación: "No tengo tarjeta verde. Porque soy ciudadano estadounidense", afirma.

Tom Hanks y su hijo Chet en el videoclip de You Better Run | YouTube @SomethingOutWest

Al darse cuenta de que no tenía su pasaporte estadounidense consigo, Hanks explica que quedó atrapado en el país sudamericano: "No tengo mi pasaporte estadounidense conmigo. Así que estoy literalmente atrapado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín", comenta entre risas.

Aunque reconoce que existen destinos peores para quedarse atrapado, el actor admite que todavía no sabe cómo resolver la situación: "No tengo ni puta idea de qué voy a hacer. Y la única embajada que puede resolver esto está en Bogotá. No quiero ir a Bogotá… ¡Liberadme! ¿Sabéis a qué me refiero? ¡Liberadme!", ha dicho en el vídeo, señalando que la única embajada capaz de ayudarle se encuentra en Bogotá.

Días después del vídeo, Hanks ha publicado una breve actualización en sus historias de Instagram para tranquilizar a quienes siguen la situación: "Estamos bien, no te preocupes", ha escrito junto a una selfie desde un gimnasio acompañada de la bandera colombiana.

Chet Hanks vía Instagram | Instagram Chet Hanks

El episodio se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios han reaccionado con humor a la inesperada aventura del hijo de Tom Hanks mientras intenta encontrar la forma de regresar a Estados Unidos.