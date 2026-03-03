Kaley Cuoco se sincera sobre el incómodo recibimiento de Rose McGowan al unirse a Embrujadas: "No sé si le caí bien"

Kaley Cuoco, la actriz mundialmente conocida por su papel como Penny en la serie The Big Bang Theory, se unió al popular drama sobrenatural Embrujadas en 2005, cuando la serie ya llevaba varios años en emisión y contaba con un reparto consolidado. La actriz, que entonces tenía 21 años, interpretó a Billie Jenkins durante la última temporada de la ficción.

Recientemente, Cuoco ha hablado sobre aquella etapa en el podcast Armchair Expert. Durante la conversación, la interprete ha recordado lo intimidante que fue llegar a un equipo que llevaba años trabajando juntos: "¿Sabes cuando haces tantas cosas y simplemente olvidas los momentos terribles?", ha comentado al recordar aquella etapa.

La actriz explica que uno de los momentos más tensos ocurrió durante su primer día en una sesión de fotos promocional con el reparto principal: "Imagínate esto: no conocía a nadie. Es la sesión de fotos promocional. Soy la chica nueva. Están Alyssa Milano, Rose McGowan y Holly Marie Combs. Nunca las había conocido. Pensad en eso. Voy a unirme a su foto familiar, y tengo 21 años".

Según relata, el momento más difícil llegó durante la pausa para el almuerzo. Cuoco acababa de terminar su etapa en la comedia 8 Simple Rules y admite que, aunque se sentía segura de sí misma, también estaba muy nerviosa por incorporarse a una serie tan establecida.

Kaley Cuoco en Embrujadas | CBS Studios

Fue entonces cuando Alyssa Milano tuvo un gesto que la tranquilizó: "Entré en esa galería y estaba súper nerviosa. Era la hora del almuerzo. Todos estaban en las esquinas comiendo. Entré, Alyssa Milano me vio y —siempre contaré esta historia sobre ella— se levantó, corrió hacia mí, me dio la bienvenida a la serie y me dio el abrazo más grande del mundo, tan feliz, tan amable. Nunca lo olvidaré".

La reacción de Rose McGowan, sin embargo, fue diferente según recuerda la actriz: "Rose quizá no estaba tan contenta. No lo sé. Todavía no sé si le caí bien. No lo sé", explica Cuoco.

McGowan se había incorporado a la serie en la cuarta temporada tras la salida de Shannen Doherty, y la tensión generada por aquel cambio aún formaba parte del contexto de la serie cuando Cuoco llegó años después.

Cuoco finalmente participó en la octava y última temporada de Embrujadas, una experiencia que, pese a los nervios iniciales, marcó una etapa importante en su carrera antes de alcanzar un nuevo nivel de popularidad con The Big Bang Theory.