La hija de Millie Bobby Brown irrumpe en una entrevista de la actriz junto a Noah Schnapp: "Esa es mi niña"

Desde que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a su hija a finales de este verano, la pareja ha sido muy cuidadosa con la privacidad de la pequeña, hasta el punto de no revelar ni siquiera su nombre.

A pesar de ello, Millie la lleva consigo a casi todas partes, mostrando cómo la maternidad forma parte de su rutina diaria sin comprometer la intimidad de la niña.

Recientemente, durante una entrevista con el elenco de Stranger Things en la que ella aparecía junto a Noah Schnapp, su compañero de reparto en Stranger Things y padrino de la pequeña, la bebé se convirtió, sin quererlo, en protagonista de un momento especialmente tierno.

Mientras los actores interactuaban con unos gatitos en una de las secciones de un vídeo de BuzzFeed, el llanto de su hija interrumpió la grabación.

En medio de las risas por las preguntas sobre los gatitos, Brown detuvo su respuesta y, con una sonrisa, comentaba: "Esa es mi niña", para después bromear diciendo: "Esa es mi gatita".

Actualmente, la actriz está atravesando un momento tenso frente al ojo mediático después de conocerse la noticia sobre la denuncia por acoso que habría puesto contra su compañero de Stranger THings, David Harbour.

Sin embargo, en medio del revuelo la actriz declaró que tenían "una relación de padre e hija" y ambos aparecieron juntos y sonrientes, posando con complicidad, durante la premiere de la última temporada de la exitosa serie.