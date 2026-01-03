Los creadores de Stranger Things, ante las críticas por la confesión de Will en el episodio 7: "Llevamos 9 años preparándolo"

Stranger Things 5 ha tenido luces y sombras como es normal en todos los finales de series tan queridas para el público. La historia de los hermanos Duffer para Netflix arrancó en 2016 y 10 años después las aventuras de los chicos de Hawkins ha concluido dejando algunas incógnitas, pero también cerrando el arco de muchos de sus personajes.

Stranger Things 5 | Netflix

Uno de los más esperados era el de Will Byers, que vivió uno de sus momentos más emotivos cuando en el capítulo 7 de la quinta temporada, confirma abiertamente su orientación sexual.

La escena se desarrolla en una conversación íntima entre Will (Noah Schnapp) y el resto de los protagonistas, en la que el personaje habla de sentirse diferente y, aunque no utilice la palabra gay de forma explícita, el mensaje es claro y no deja lugar a dudas.

Noah Schnapp como Will en Stranger Things 5 | Netflix

Sin embargo, este ha sido el episodio peor valorado en Rotten Tomatoes y ha recibido muchas críticas en redes sociales, tachándolo de woke, aunque es algo que la serie lleva gestando desde hace tiempo.

Ahora, los hermanos Duffer han hablado para Variety, confesando que no esperaban el bombardeo de reseñas que tuvo.

"La escena de la salida del armario es algo que llevamos nueve años preparando. Fue una escena muy importante para nosotros y para Noah, no solo desde el punto de vista temático, sino también narrativo. Esta serie siempre se ha centrado en la superación del mal por parte de nuestros personajes, y para ello, Vecna, de muchas maneras, representa todos los pensamientos oscuros y la maldad de la sociedad. Y para que nuestros personajes superen eso, se trata de aceptarse a sí mismos, y luego también de aceptarse mutuamente y unirse", ha explicado Ross Duffer.

La escena fue "el paso final en el viaje de Will, y Will es, en muchos sentidos, la clave para derrotar a Vecna. El Volumen 1 trata realmente sobre la autoaceptación, ese es como el primer paso. Y luego el segundo paso es que Will habla con Robin; es algo que quiere hacer. Está intentando averiguar cómo salir del armario, y sabe que necesita hacerlo, y que ese es el paso final para él. Y encuentra el coraje para poder hacerlo. Y es realmente el 'jódete' definitivo para Vecna. Esa era la intención", ha continuado.

Escena del episodio 7 de Stranger Things 5 | Netflix

"Estamos orgullosos del episodio, de la escena y de Noah, que realizó una actuación muy valiente y muy vulnerable", ha comentado Ross.

"Creo que ahí fue donde Ross y yo fuimos más sensibles, con Noah, por lo cercano que fue esto para él", ha añadido Matt Duffer. "Y nuestro objetivo era asegurarnos de que se sintiera cómodo y feliz con la escena. Y cuando lo estuvo, nos sentimos bien. Le he estado enviando muchos mensajes, pero específicamente después de esa escena y de que se emitiera ese episodio. Y está muy bien. Está muy orgulloso de la escena, y nosotros también", ha concluido.