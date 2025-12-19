El altercado de David Harbour en un bar por el que cancela ir al evento del final de Stranger Things: "Tiene trastorno bipolar"

David Harbour está atravesando uno de los años más complicados en su carrera profesional. Si bien el éxito lo envuelve, más todavía con el final de Stranger Things a punto de estrenarse, en lo personal todo parece haberse puesto del revés.

Y es que tras el divorcio de su mujer Lily Allen, la publicación del álbum de la artista en la que sacaba a relucir los problemas en la relación y la presunta denuncia de Millie Bobby Brown durante el rodaje de la quinta temporada de Stranger Things, Harbour ha protagonizado una nueva polémica.

Lily Allen y David Harbour | Gtres

Todo se remonta al pasado sábado 13 de diciembre, cuando el actor visitó un bar en California. Allí, el intérprete enfrentó de manera errática a un cliente, robándole un sombrero delante de su grupo de amigos.

Según un testigo en el local, el cliente en cuestión se acercó a David. En ese momento, un amigo del actor le comentó que iban a quedar con unas chicas; sin embargo, Harbour señaló al hombre que se le había acercado y respondió: "No, vamos a casa de este tío".

Ante estas palabras, el hombre se alejó para volver con su círculo. Sin embargo, poco después, David fue hacia él, le quitó el sombrero y salió corriendo al grito de "anda, tío, cógeme". El cliente fue detrás de él, exasperado y diciéndole: "¿qué demonios te he hecho, amigo?". De igual modo, el actor habría increpado al cliente, preguntándole sobre la guerra de Irak, antes de echarse al suelo a rezar.

David Harbour y su mujer Lily Allen | Getty

"No te pelees", dijo una de las amigas del hombre, tal y como ha recogido el medio TMZ. El cual también se ha hecho eco de las palabras de una fuente cercana a David: "David siempre ha sido honesto sobre cómo maneja su trastorno bipolar. No me sorprendería que fuera eso lo que estuviera enfrentando después de trabajar sin parar todo el año y tener su vida personal bajo el escrutinio público. Eso sería estresante para cualquiera, pero aún más para alguien con trastorno bipolar".

Toda esta polémica ha vuelto a ensombrecer la imagen del intérprete. Quien, tan solo unos días más tarde, ha cambiado su agenda para cancelar un evento que tenía programado con motivo del final de Stranger Things.

El evento pretendía proyectar los nuevos episodios de la serie y contará con la asistencia de casi todo el elenco principal, incluyendo a Finn Wolfhard , Gaten Matarazzo , Noah Schnapp , Caleb McLaughlin y Maya Hawke. Millie Bobby Brown, por su parte, tuvo que cancelar debido a una lesión.

Millie Bobby Brown y David Harbour en la premiere de la temporada 5 de Stranger Things | Gtres

Según el portavoz del organizador del evento recogidas por People, Harbour "no estará presente debido a un conflicto de programación", como bien ha informado People. No obstante, dada la proximidad de esta fiesta con el altercado en el bar, todo parece apuntar a que este cambio de agenda no ha sido fortuito.

Sea como sea, David Harbour se despedirá del querido Hopper el próximo 1 de enero. Un episodio que marcará el final de una era en su carrera, en la historia de Netflix y en la vida de millones de espectadores.