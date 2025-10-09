Las primeras imágenes de Dumbledore en la serie de Harry Potter sorprenden a los fans: ¿No era una adaptación fiel de los libros?

La saga de ocho películas de Harry Potter marcó varias generaciones. Se trata de la franquicia de novelas juveniles más exitosa de la historia y, como no podía ser de otra manera, Warner Bros. se las ingenió para volver a sacar partido a su gallina de huevos de oro.

La serie de HBO Max verá la luz el próximo año y pretende adaptar un libro en cada temporada. Todo ello con un nuevo reparto que poco a poco se va conociendo y, puesto que se encuentran en pleno rodaje de La piedra filosofal, no es extraño que se filtren imágenes de las escenas que están grabando.

La última en ver la luz nos muestra al nuevo Dumbledore, encarnado por el dos veces ganador del Oscar John Lithgow. Así, quien hiciera de padre de Barney en Como conocí a vuestra madre, toma el testigo de Michael Gambon, como él mismo hizo con Richard Harris tras su fallecimiento después de la segunda entrega. Ya lo hemos podido ver luciendo su larga barba blanca, sus características gafas y su túnica. Lo que no ha cuadrado con los fans es la ubicación en la que están rodando: una playa.

La nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling llegó con la promesa de mantenerse fiel a su fuente. Sin embargo, los lectores de la saga no reconocen la escena en cuestión. Y es que, en ningún momento de Harry Potter y la piedra filosofal, Dumbledore pasea por la arena frente al mar.

Esto solo sucede vagamente en la cuarta novela, cuando Harry imagina al director de Hogwarts en unas vacaciones en la playa. No obstante, todavía quedarían cuatro temporadas para que El Cáliz de Fuego se estrene en HBO Max, por lo que resulta muy poco probable que esto se corresponda a dicho momento literario.

Entonces, ¿qué está pasando?

Estas imágenes no han sido las únicas que se han filtrado. También se han publicado otras del propio Dumbledore junto a Nicolas Flamel, quien creó y conservó la piedra filosofal hasta el inicio del primer año de Harry en la Escuela de Magia y Hechicería. En los libros, se revela que el director era un fiel amigo de Flamel y en las fotos del rodaje ambos caminan cerca de unos acantilados frente al mar; por lo que la escena podría ser un flashback.

Así, Dumbledore recorriendo la playa no es exactamente una adaptación fiel del libro. Se trata de una libertad creativa que mostraría al director compartiendo momentos con Flamel, otorgando así mayor riqueza al vínculo que existía entre ambos.

Por el momento, no hay nada confirmado. La serie continúa en pleno rodaje y no se estrenará hasta 2026, tiempo más que de sobra como para que las fotos que vayan llegando con cuentagotas aclaren la deriva que está tomando la producción.