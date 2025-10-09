Angelina Jolie ya sabría dónde se mudará tras decir que "no reconoce" a Estados Unidos: "Está lista y emocionada"

Cada vez se acerca más el 18 cumpleaños de los hijos pequeños de Angelina Jolie, Knox y Vivienne, y con ello, su promesa de irse de Los Ángeles para vivir una vida más tranquila.

Aunque la idea de mudarse lleva en la cabeza de Jolie más tiempo, la actriz ha tenido que esperar por las obligaciones legales derivadas del divorcio de Brad Pitt.

Además, la intérprete de El turista ya criticó la política de Estados Unidos en el Festival de Cine de San Sebastián, en la presentación de su película Couture: "Amo mi país, pero no lo reconozco en este momento".

Angelina Jolie con sus hijos Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox y Knox en el estreno de 'Eternals' en Londres | Getty

Una fuente cercana a Angelina ha revelado a US Weekly los destinos en los que planea vivir y todos están relacionados con sus hijos. Se trata de Camboya, Francia y el continente africano.

Y es que en Camboya adoptó a su hijo Maddox; en Francia nacieron sus gemelos, Vivienne y Knox, concretamente en Niza, y fue allí donde la familia pasó largas temporadas en el Château Miraval; y, por último, sus hijos Zahara y Shiloh nacieron respectivamente en Etiopía y Mamibia, África.

"Son lugares muy especiales", decía la fuente al medio. "Tiene buenos amigos en todas esas zonas a quienes considera confidentes y familiares".

"Angelina prospera cuando está fuera de Hollywood", afirmaba otra fuente. "Irá y vendrá a Los Ángeles por trabajo, pero no llamará a Los Ángeles su hogar".

"Se nota un cambio en Angelina últimamente; se siente más tranquila y relajada", comentaba sobre la actriz.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos en 2008 | Gtres

"Siempre amará Los Ángeles, pero siente que ya cumplió su propósito. Está lista para su siguiente capítulo", aseguraba una fuente interna. "Está muy emocionada por esta nueva etapa de su vida", añadía otra.

Además, Jolie ha comenzado los preparativos para vender su icónica mansión, una joya arquitectónica de 1913 que perteneció al legendario director Cecil B. DeMille y que compró en 2017 por 24 millones y medio de dólares.