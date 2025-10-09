Indignación tras ver cómo se recrea la historia del asesino Ed Gein en la serie Monstruo: Vuelve la polémica

La temporada 3 de la antología de Monstruo ha aterrizado en Netflix y, al igual que las dos temporadas anteriores, no ha estado exenta de polémica. La saga creada por Ryan Murphy adapta en esta ocasión la vida de Ed Gein y los comentarios de muchos fans ya muestran un descontento común: la falta de veracidad.

Si bien se podía pensar en un principio que en esta ocasión Ryan se iba a librar, tras el estreno las cosas han resultado muy diferentes. La serie adapta libremente la historia de este asesino, alejándose en múltiples ocasiones de cómo fueron los acontecimientos reales; algo que no ha gustado a todo el mundo.

Charlie Hunnam en Ed Gein | Gtres - Netflix

Es importante tener en cuenta que cualquier película o serie, por mucho que ponga aquello de "basado en hechos reales" no deja de ser ficción. Y esa es la clave del cine y la televisión: Narrar historias que cautiven, adaptándose a las necesidades del guion, por mucho que de fondo haya una línea de sucesos que sí ocurrieron.

Sin embargo, esto no parece haber convencido a cierta parte de la audiencia y se lo están haciendo saber a los responsables de Monstruo en redes sociales, con afirmaciones como "se inventan el 99% de la historia" o "es muy exagerada".

ATENCIÓN: SPOILERS

Una de las principales críticas que está recibiendo la serie es su continua necesidad de referenciar las películas que inspiró Ed Gein. Por ejemplo, el asesino real jamás mató con una motosierra eléctrica; pero sí lo hizo Leatherface en La matanza de Texas y así lo han querido referenciar en la ficción.

De igual modo, nunca se confirmó que Ed Gein matara a su hermano Henry. No obstante, en el primer episodio se muestra cómo, de un golpe en la nuca, el protagonista lo asesina en un acto impulsivo.

También cabe recordar que la novia de Ed en la producción, Adeline Watkins, negó haber tenido ninguna relación sentimental con él. Otra diferencia con la realidad que está cambiando los esquemas a todos aquellos que, en una serie, esperaban ver hechos fidedignos.

Así pues, Ryan Murphy ha vuelto a ver cómo su franquicia da de qué hablar entre los usuarios de Netflix. Unas críticas que, por encima de todo, demuestran que la saga Monstruo sigue siendo relevante.

Con una cuarta temporada ya confirmada, la antología promete mantenerse en boca de todos durante varios años. Por el momento, Charlie Hunnam ha demostrado estar a la altura y la serie se encuentra entre las más vistas de la plataforma.