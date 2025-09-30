J.K. Rowling llama "ignorante" a Emma Watson y carga duramente contra ella: "Tiene tan poca experiencia de la vida real"

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga de Harry Potter, ha calificado a la actriz Emma Watson, que encarnó al personaje de Hermione Granger en las películas, como "una ignorante" después de que ésta se mostrara en desacuerdo con su postura sobre las personas transgénero.

"Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad", sostuvo Rowling en una extensa publicación en la red social X en la que aseveró que "tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es".

Como motivo de esa "ignorancia", la escritora señaló que se debe a que "nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama".

Watson, de 35 años, habló en el podcast sobre salud mental de Jay Shetty que esperaba "seguir queriendo a personas con las que no necesariamente" tiene los mismos puntos de vista, en referencia a la postura de Rowling sobre las personas transgénero, por la que la autora ha recibido multitud de críticas.

"Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión", dijo Watson, que apuntó que lo que más le molestó fue "que nunca se pudo mantener una conversación" en ese sentido.

Para Rowling, tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe, que han criticado abiertamente la posición de la novelista, "han dejado claro en los últimos años que creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho -o incluso una obligación- particular de criticar" a ella y a sus opiniones.

"Años después de terminar su participación en Potter siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé", manifestó, y añadió que "cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección".

La escritora ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia por sus opiniones y ha protagonizado enfrentamientos públicos con otros actores de la saga cinematográfica como el propio Radcliffe, quien también cuestionó sus posturas sobre el asunto.