¿Era Adeline Watkins la novia de Ed Gein? Tras su detención ella dijo que hablaban de asesinatos y que era "bueno y amable"

La temporada 3 de la serie antológica de Ryan Murphy ya se ha estrenado, Monstruo: la historia de Ed Gein, protagonizada por Charlie Hunnam. En esta ocasión rescatan uno de los casos de asesinos en serie más mediáticos y que luego inspiraron películas como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos.

Estamos hablando de Ed Gein, quien fue detenido el 16 de noviembre de 1957 tras asesinar a Bernice Worden, dueña de una ferretería. Aquí te contamos todos los asesinatos que realizó antes de su detención. Además, confesó haber exhumado 9 tumbas de las que robaba los cadáveres y luego realizaba muebles, ropa, cinturones o caretas con su piel, entre otras cosas.

En la serie de Netflix hay un personaje que se presenta como el interés amoroso de Ed Gein, encarnado por Suzanna Son. Se trata de Adeline Watkins, una mujer que existió en la vida real y días después de la detención del conocido como el Carnicero de Plainfield ofreció una declaraciones al medio Minneapolis Tribunehablando sobre su relación.

Adeline explica que salieron durante unos 20 años y que Ed era un hombre "bueno, dulce y amable". Watkins vivía con su madre en un pequeño apartamento, la señora también comentó que Gein era "un hombre dulce y educado" y que siempre traía a su hija a casa a las 10 de la noche después de sus citas.

La mujer, que tenían entonces 50 años, comentó que sus citas consistían en ver alguna película y, ocasionalmente ir a algún bar: "Casi tenía que arrastrar a Eddie a una taberna. Él habría preferido ir a una farmacia a tomar un batido", decía sobre Gein a quien describía como "poco bebedor".

También comentaba entonces que otra de sus aficiones comunes era la lectura: "Eddie y yo hablábamos de libros. Nunca leíamos los mismos, pero aun así nos gustaba hablar de ellos.

Suzanna Son como Adeline Watkins en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Para seguir contando que les gustaba hablar de crímenes: "Supongo que hablamos de todos los asesinatos de los que oímos hablar. Eddie me contó qué había hecho mal el asesino, qué errores había cometido. Me pareció interesante".

Tras décadas de relación, Watkins reconocía que su última cita fue el 6 de febrero de 1955, justo cuando él le pidió matrimonio: "Lo rechacé, pero no porque él tuviera algún problema. Tenía algún problema conmigo. Supongo que temía no poder cumplir con lo que él esperaba de mí".

"Eddie era tan amable haciendo lo que yo quería que a veces sentía que me estaba aprovechando de él. Lo amaba y lo sigo amando", afirmaba respecto a sus sentimientos hacia él.

Adeline Watkins se retractó de sus primeras declaraciones sobre su romance con Ed Gein

Tras haber afirmado que salió con Ed Gein a lo largo de 20 años y que lo "seguía amando", Adeline Watkins se puso en contacto con el periódico Plainfield Sun para matizar sus primeras declaraciones y negar parte de ellas.

De esta forma, dijo que "no era la novia" de Ed Gein, que solo "eran amigos" y que sentía pena por él. "No hubo un romance de 20 años" y que su relación se limitaba a ir a veces al cine o él la visitaba en su casa.

Quiso matizar que nunca lo llamó "dulce" pero que sí era "tranquilo y educado". Para luego resaltar que ella nunca lo había "arrastrado a una taberna".