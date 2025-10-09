George Clooney suelta la bomba: Ocean's 14 reunirá a Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts en la secuela más esperada

Corría el año 2001 cuando el director Steven Soderbergh tomó la decisión de hacer un remake de La cuadrilla de los once, de 1960. Así, Ocean's Eleven llegó a los cines y la película se convirtió en todo un éxito de taquilla. Y es que pocas veces antes se había visto un elenco tan estelar en una misma película, reuniendo a figuras tan emblemáticas como George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Andy Garcia y Matt Damon, entre otros.

Pasaron tres años y repitieron un robo maestro con Ocean's Twelve para, otros tres años después, cerrar la trilogía con Ocean's 13. A partir de entonces, la franquicia se guardó en un cajón. Hasta que, en 2018, se intentó rescatarla con Ocean's 8, esta vez con estrellas femeninas como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway o Helena Bonham Carter. Sin embargo, el spin-off no fue tan popular como las anteriores y los planes de ampliar la saga volvieron al mismo cajón del que salieron.

Brad Pitt y George Clooney en Ocean's Eleven | Warner Bros.

Ahora, 24 años después del estreno de la primera entrega, George Clooney ha confirmado que la esperada Ocean's 14 es una realidad. Una secuela a la que van a regresar, según el propio actor ha explicado, al menos Julia Robers, Don Cheadle, Matt Damon y, como no podía ser de otra manera, Brad Pitt.

"Acabamos recibir la aprobación del presupuesto por parte de Warner Bros.", comienza comentando Clooney. "Estamos organizando el calendario, probablemente empecemos el rodaje en 9 o 10 meses", continúa para dejar claro que el proyecto ya está en marcha y que solo es cuestión de tiempo hasta que llegue a los cines.

Asimismo, ha dejado claro que le hace ilusión volver a trabajar con sus antiguos compañeros y es que, cuando se le pregunta si "está emocionado", su ruespuesta es contundente: "Sí". A lo que ha añadido que "Brad, Matt, Don, Julia... Cené el otro día con Julia, todos somos todavía muy amigos y la oportunidad de volver a trabajar con ellos será muy divertida".

Teniendo en cuenta que todavía falta más de medio año para el inicio del rodaje, es poco probable que la película llegue a las salas antes de 2027; es decir, más de un cuarto de siglo después de su primera parte. Tiempo más que de sobra como para que la expectación crezca y los fans se preparen para el regreso a los cines de la cuadrilla de ladrones más carismática de la historia.

Por el momento, todos los actores confirmados por Clooney tienen proyectos en marcha. Brad rueda el spin-off de Érase una vez en Hollywood con Fincher, Julia repite bajo las órdenes de Sam Esmail (Mr. Robot) en Panic Carefully, Matt protagonizará La Odisea de Nolan, Don vuelve a Marvel con Vengadores: Doomsday y el propio George estrena este mismo noviembre Jay Kelly.

Sea como sea, el equipo original parece dispuesto a hacer un hueco en su agenda para Ocean's 14 y los fans ya esperan con ganas los giros de guion imposibles a los que esta franquicia les tiene acostumbrados.