Tras verlo en sillas de ruedas, Michael J. Fox vuelve a actuar después de 35 años con párkinson: "Me queda mucho por hacer"

Michael J. Fox saltó a la fama mundial tras subirse al DeLorean en 1985. Por aquel entonces tenía 24 años y su carrera acababa de arrancar para volar tan alto como este mítico coche. Sin embargo, después de la tercera entrega, el actor recibió la triste noticia de que sufría párkinson. Así, su vida cambió para siempre.

Ahora bien, durante estas últimas tres décadas ha sabido compaginar su trabajo en la industria y su lucha contra la enfermedad. De hecho, creó la Fundación de Michael J. Fox: una institución que ha logrado reunir más de 2.000 millones de dólares para la investigación del párkinson a lo largo de estos años.

Todo esto llegó a su fin en 2020, cuando el actor finalmente anunció que se retiraba de la actuación a raíz del empeoramiento de su salud. Desde entonces, hemos podido verlo en contadas apariciones públicas sentado en su silla de ruedas. Eso sí, las buenas energías que siempre lo han acompañado, jamás lo abandonaron tras su jubilación de la interpretación.

Michael J. Fox | Gtres

Sin embargo, el eterno Marty McFly ha decidido volver a ponerse frente a las cámaras. Lo ha hecho para la serie de Apple TV+ Terapia sin filtro, que ya va por su tercera temporada. La ficción creada y protagonizada por Jason Segel (Como conocí a vuestra madre), cuenta también con Harrison Ford a la cabeza. Una serie amada por la crítica que ya es habitual en las nominaciones a los Emmy; por lo que no es de extrañar que Fox la haya elegido para su regreso.

"Siempre me estoy retirando", comenta el actor sobre su vuelta. En el papel, interpretará a un paciente de párkinson, algo que le ha sido perfecto para compaginar la enfermedad con este nuevo personaje. "Ha sido la primera vez que he podido aparecer en un set y no preocuparme si estaba muy cansado o si tenía tos ni nada por el estilo"; a lo que ha añadido un contundente "simplemente me pongo manos a la obra".

Otra buena noticia que se llevan los fans es que Fox sigue teniendo ambiciones. "Veo el trabajo de otros y me hace pensar que podría encontrar cosas que me convenzan como actor y como escritor", explica sobre su futuro profesional; mientras que, en lo personal, afirma que "como padre, esposo y amigo me queda mucho que hacer", tal y como ha recogido People.

Michael J. Fox recibe un Oscar honorífico por su lucha contra el Parkinson | Getty

El próximo 16 de octubre llega al streaming de Apple la nueva temporada de Terapia sin filtro. Sin embargo, dos días antes, el actor da el salto a la escritura con Future Boy: una biografía en la que relata secretos nunca antes contados sobre la saga Regreso al Futuro.

Así que, a pesar de su enfermedad y su retirada, Michael J. Fox está listo para volver a conquistarnos; bien sea a través de una pantalla o mediante las palabras.