Aubrey Plaza comparte el sabio consejo de su abuela para "seguir adelante" tras el suicidio de su marido Jeff Baena

Jeff Baena murió el pasado 3 de enero a causa de un suicidio. El director y guionista estaba casado con Aubrey Plaza, actriz de Parks and Recreation, y dejó un gran vacío en la industria del entretenimiento. Ahora, más de 9 meses después de su fallecimiento, Plaza ha querido aclarar cómo ha enfrentado este duro suceso.

A mediados de agosto, en una entrevista, la actriz comentó que su vida se había convertido en "una lucha diaria", dejando claro que todavía estaba en su proceso de duelo para superar la pérdida. Sin embargo, como bien ha demostrado en este tiempo, esta "lucha" no le impide verbalizar cómo se siente y ha aprovechado su aparición en el programa Today Show para aclarar de dónde le viene esta fortaleza.

Jeff Baena y Aubrey Plaza | Getty Images

Plaza ha escrito un libro infantil titulado Luna And The Witch Throw A Halloween Party: una historia de brujas ideal para los más pequeños. Está en plena promoción y, durante su última entrevista, revela la fuente de inspiración tanto de su obra como de su vida: su abuela.

"Desde muy pequeña me enseñó que la vida es una fiesta", comienza explicando antes de comentar su más valiosa lección: "Pase lo que pase, hay que divertirse y seguir adelante". Todo ello aclarando que "este libro se ha inspirado en eso".

De igual modo, la villana de Agatha ha mencionado que "en ambos lados de mi familia hay muchas mujeres brujas que me criaron". Unos referentes mágicos que le acompañaron en su crecimiento y que, con este libro, ha querido reconocer: "Esto es un homenaje a todas las mujeres de mi vida".

Así pues, Aubrey continúa en su proceso de sanación y cada vez es más habitual verla en este tipo de intervenciones. Su nuevo trabajo es una prueba de ello y, en sus promos, no olvida a quienes la acompañaron en el pasado.

Además de su libro, la actriz ha estrenado este mismo verano la última cinta de uno de los hermanos Coen, Ethan, llamada Honey Don't! Mentras que ya tiene hasta ocho nuevos proyectos confirmados que verán la luz en los próximos años.