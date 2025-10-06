¿A cuántas personas asesinó Ed Gein? Las víctimas reales de la macabra historia de la temporada 3 de Monstruo

Monstruo: la historia de Ed Gein es la temporada 3 de la serie antológica de Ryan Murphy para Netflix donde rescata al asesino Ed Gein, interpretado por Charlie Hunnam.

En esta ocasión hay que viajar hasta los años 50, al pueblo de Plainfield en Wisconsin, donde vivía Ed Gein, quien luego inspiró a personajes del cine de terror como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos.

Si no has visto la serie este artículo contiene spoilers de la temporada 3. Como es habitual cuando una historia real se lleva a al cine o la televisión hay algunas partes que son ficcionadas o se pueden cambiar algunos aspectos de los hechos que sucedieron.

De esta forma, en Monstruo: la historia de Ed Gein vemos cómo el conocido como el Carnicero de Plainfield mata a varias personas pero... ¿mató a todas ellas?.

Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

En el primer episodio de la serie vemos cómo Ed Gein mata a su hermano mayor Henry cuando estaban teniendo una discusión donde su hermano hablaba mal a Ed de su madre. Entonces Gein coge un tronco con el que le da en la cabeza.

En la vida real Ed nunca fue declarado culpable de la muerte de su hermano. Según el medio USA Today, Henry murió en 1944 cuando los dos hermanos intentaban apagar un fuego después de que quemaran la vegetación de las marismas de sus tierras.

La causa oficial de la muerte de Henry fue asfixia pero su cuerpo no presentaba ningún tipo de quemaduras ni lesiones provocadas por el fuego.

Ed estaba obsesionado con su religiosa madre, Augusta, quien lo educó de una forma muy estricta para que no bebiera, saliera con mujeres o desviara su vida a cualquier tipo de pecado. Tras la muerte de su hijo Henry, Augusta sufrió un derrame cerebral que, aunque no acabó con su vida dejó a la mujer impedida y bajo el cuidado de su hijo.

Laurie Metcalf y Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Augusta moriría en 1945, dejando a Ed solo y traumatizado teniendo siempre presente la sombra de su madre.

Los únicos asesinatos que Ed Gein confesó tras su detención en 1957 fue el de la tabernera Mary Hogan en 1954 y la dueña de una ferretería llamada Bernice Worden, tres años después.

El cuerpo de Bernice fue encontrado decapitado en la granja donde vivía y también se descubrió una máscara con el rostro de Mary Hogan y otros utensilios que hizo con su piel. A ambas las mató de un disparo.

Gein solo confesó ser el autor de estas muertes, aunque también afirmó que desenterraba cadáveres del cementerio para realizar con ellos lámparas, sillas o prendas de ropa que tenía en su casa. Un total de 10 cuerpos fueron los que llegó a exhumar.

Pero, aunque solo se sabe con certeza que mató a dos personas, hay otros asesinatos aislados de la zona en ese tiempo que se ha pensado que Gein estuvo involucrado y que en la serie se les atribuye.

Escoltan al asesino Ed Gein en Plainfield, Wisconsin en 1957 | Cordon Press

Este es el caso de la niñera que secuestra en la ficción. El 24 de octubre de 1953 Evelyn Hartley de 14 años estaba trabajando de niñera, la joven tenía que llegar a las 20:30 a casa.

Al no acudir a la hora y después de que su padre llamara repetidamente a la casa donde estaba trabajando fue hasta allí y se encontró con una ventana abierta, restos de sangre, sus gafas y zapatos tirados por la casa, la radio encendida y muebles cambiados de sitios. La niña de 20 meses a la que cuidaba estaba ilesa en su habitación.

Charlie Hunnam en Monstruo: la historia de Ed Gein | Netflix

Al salir a la luz el caso de Ed Gein se le interrogó para descubrir si podría estar involucrado. Ed lo negó y pasó 2 pruebas del polígrafo y no se encontraron restos de ella en su casa. El caso sigue sin haber sido resuelto.

En la serie también sale que Ed Gein mata a dos cazadores con una motosierra cuando se encuentran con su granja tras vagar por el campo perdidos. Pero estos asesinatos no están documentados.