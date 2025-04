John Lithgow responde a las críticas tras ser elegido como Dumbledore en la serie de Harry Potter: "Sé que a mucha gente le horrorizó"

Aún quedan años para que se estrene la serie de Harry Potter y el proyecto se ha visto envuelto en distintas polémicas que no han sentado bien a muchos fans.

Una de ellas ha sido la elección del reparto principal que se conoce hasta el momento. A falta de revelarse a los actores que darán vida a los estudiantes de Hogwarts, se confirmaron los intérpretes detrás de los profesores.

Así, Paapa Essiedu, el profesor Snape, tuvo que blindarse en redes sociales tras ataques racistas.

Paapa Essiedu y Alan Rickman | Getty/Warner Bros.

Otra de las elecciones que han traído controversia ha sido la del legendario John Lithgow como Albus Dumbledore ya que es estadounidense y no británico como muchos demandaban para este papel.

El intérprete de 79 años al que recientemente vimos en Cónclave será el director de Hogwarts, algo que le tiene "muy emocionado" y "muy intimidado", según ha contado en el programa The One Show de la BBC.

"Seguiré al gran Michael Gambon. No soy inglés, aunque he interpretado a uno en televisión. Les recuerdo a todos que interpreté a Winston Churchill en The Crown y me fue muy bien", sacó pecho el actor. "Es una emoción enorme. Pero sé que a mucha gente le horrorizó que contrataran a un estadounidense para interpretar al mago inglés por excelencia. Pero haré todo lo que pueda", aseguró.

John Lithgow en The Crown | Netflix

De hecho, Lithgow demostró su compromiso con el personaje cuando afirmó al podcast SmartLess hace un mes que estaba leyéndose los libros.

Así, el veterano intérprete se unirá a Richard Harris, MichaelGambon y Jude Law como el cuarto Albus Dumbledore en la pantalla.