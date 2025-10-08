El límite de la novia de Charlie Hunnam al actor tras aceptar ser Ed Gein en la temporada 3 de Monstruo: "Estas son las reglas"

Charlie Hunnam se dio a conocer con su interpretación de Jax Teller en Sons of Anarchy. Todo un éxito de la televisión que mantuvo en vilo a los fans durante siete temporadas. Cuando llegó a su fin, el actor probó suerte en la gran pantalla, con producciones como Rey Arturo, The Gentlemen o Rebel Moon. Hasta ahora, que ha vuelto a una serie.

Y lo ha hecho a lo grande, porque Monstruo: La historia de Ed Gein ya está cautivando a los suscriptores de Netflix. Siguiendo la estela de sus dos temporadas anteriores, con Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, la antología de Ryan Murphy nos mete de lleno en la piel de un nuevo asesino.

Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Ahora bien, Charlie Hunnam ha tenido que hacer un duro trabajo para entender la psicología de su personaje y entrar en su mente. Un proceso creativo en el que no ha querido olvidar la regla que le puso su pareja, la diseñadora de joyas Morgana McNelis.

Después de casi 20 años de relación, parece que ambos han encontrado la clave para que todo funcione. Algo que no habría sido posible sin la intervención que le hizo Morgana a Charlie hace ya una década: "Estas son las reglas del juego: Ve a trabajar, sé tan egoísta como necesites; pero luego tómate tu tiempo, porque cuando vuelvas, más te vale estar listo para verme".

Y es que, según recuerda el actor, en aquella época se"quedaba como un fantasma después de interpretar un papel". Una situación que era insostenible y que llevó a su pareja a marcar los límites. Lo cual Hunnam cree que es "completamente justo y realmente encantador".

Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

"Me tomo una semana, como poco, o tanto como necesite una vez termino", comenta para destacar que "esta vez ha sido la descompresión más extrema", haciendo referencia al final del rodaje de Ed Gein. Un proceso que consistió en "visitar su tumba y pasar tiempo con él, ya que era la forma más sana de despedirse y poner un punto y final a la historia", tal y como ha recogido E! News.

Así, Charlie Hunnam se convirtió en Ed Gein para la temporada tres de Monstruo y lo sacó de su cabeza para poder volver a casa con su pareja y seguir respetando la regla que los ha mantenido juntos todo este tiempo.