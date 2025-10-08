¿Blake Lively y Taylor Swift vuelven a ser amigas? Travis Kelce elogia a Blake Lively en público: "Te quiero"

El distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively habría surgido en medio del enfrentamiento legal de la actriz con su coprotagonista Justin Baldoni en It Ends With Us; litigio en el que Baldoni implicó a Swift pidiendo ver sus mensajes con Blake, lo que supuestamente tensionó la amistad entre ambas.

Además, Travis Kelce, el prometido de Swift, dejó de seguir al esposo de Blake, Ryan Reynolds, en Instagram , y ninguna de las amigas se felicitaron públicamente por el cumpleaños de Blake ni el compromiso de Taylor.

No obstante, hay indicios de que la relación entre ambas podría no estar totalmente rota, según sus seguidores, ya que Lively ha dado 'me gusta' a una publicación de Swift sobre su nuevo álbum.

Además, algunas teorías de fans apuntan a que el tema Cancelled! del álbum The Life of a Showgirl podría incluir referencias veladas a Lively.

En uno de los más recientes episodios del podcast New Heights, los hermanos Travis y Jason Kelcehan rendido homenaje a su "amiga" Blake Lively por su actuación en la película Uno paratodas (2005).

"También es el debut cinematográfico de nuestra amiga Blake Lively. Estaba espectacular. Absolutamente maravillosa como Bridget", empezaba diciendo Jason.

"Me encantó", respondía Travis a su hermano. "Quizás sea un poco parcial, pero la historia de Bridget me pareció la más cercana y probablemente la más divertida".

Además Travis admitíaque era el personaje con el que "más se identificaba" por su condición atlética, aunque bromeó sobre la técnica a la hora de correr de la actriz.

"Tengo que admitirlo, no fue la mejor corriendo. Blake, te quiero, no me parece que corras como una atleta", decía entre risas.

Sin embargo, rompiendo una lanza a favor de la actriz, los hermanos calificaron como "impresionante", el que pudiese hablar a la vez que corría.

Jason también añadía: "Bridget, me impresionó mucho, obviamente alta, fuerte, audaz, guapa y atlética".

Aunque el episodio ha sido publicado recientemente, se ha confirmado que fue grabado originalmente en octubre de 2024.

Muchos usuarios han señalado que su reemisión coincide con el reciente lanzamiento del álbum The Life of a Showgirl de Swift, lo que alimenta teorías sobre un posible mensaje detrás del momento de la publicación con la intención de suavizar la tensión.