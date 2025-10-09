Todas las de la ley, la nueva serie de Ryan Murphy con un reparto estelar de 6 mujeres: De Kim Kardashian a Glenn Close

Ya están disponibles el tráiler y el póster del drama legal producido por Ryan Murphy, Todas las de la ley. La serie, que cuenta con un elenco estelar, llega en exclusiva a Disney+ el 4 de noviembre, con el estreno de sus tres primeros episodios. Habrá un nuevo episodio disponible cada martes.

En Todas las de la ley, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados. Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego.

La serie está protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close.

Todas las de la ley, producida por 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television, está escrita y producida por Ryan Murphy —que también dirige—, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson protagonizan y producen la serie. Anthony Hemingway es productor ejecutivo y director. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich también ejercen de productores ejecutivos.

