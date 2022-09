El nuevo avance de 'La Casa del Dragón' adelanta el adiós de Milly Alcock y una violenta boda

Prepárense para la boda del año. 'La Casa del Dragón' está a punto de llegar a la mitad de su primera temporada con un capítulo 5 que parece atisbar complicaciones para la Casa Targaryen.

En el último episodio fuimos testigos del despertar sexual de la princesa Rhaenyra, quien protagonizó un curioso triángulo amoroso junto a Ser Criston Cole y su tío Daemon. Cuando los rumores sobre la posible relación incestuosa llegan a los oídos del rey Viserys, este la obliga a contraer matrimonio con Laenor Velaryon, pero a cambio su hija le exige que tome medidas contra Otto, la mano derecha del rey, tras confabular contra ella a través de espías que seguían los pasos de la princesa.

Bajo el título 'Nosotros iluminamos el camino', asistiremos a la ceremonia nupcial de Rhaenyra y Laenor, un evento que será de todo menos tranquilo. Por una parte, será el primer encuentro entre los Velaryon y Viserys, tras rechazar a la hija de ambos en matrimonio. De hecho, aún es pronto para saber si el enlace se llevará a cabo pues hay diferentes personajes que podrían oponerse a esta unión, como la Casa Lannister que tuvo presencia en los dos últimos episodios.

Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Los enlaces sangrientos están a punto de convertirse en una marca de la casa de la franquicia de 'Juego de Tronos'. Aún recordamos traumatizados los eventos de la Boda Roja. Y parece que los sucesos de este nuevo matrimonio no se llevarán con una festividad alegre, pues las primeras imágenes avanzan una enfrenta violenta entre los invitados al acto. Quizás no sea una gran masacre, pero está claro que correrá la sangre.

Hay personajes a los que no debemos perder de vista. Por un lado Otto, tras ser despedido del Consejo podría influir en su benjamina Alicent (Emily Carey) para generar una enemistad contra Rhaenyra. No hay que olvidar que la princesa no fue capaz de reconocer las relaciones que mantuvo con su tío. Por otro lado, también podría tener un papel importante Criston, quien a diferencia de Daemon parece un caballero noble y romántico, que podría tener problemas para discernir entre su deber y sus sentimientos hacia Rhaenyra. Ya se dejó llevar por sus emociones en el lecho junto a ella.

Milly Alcock se despide de la serie

Este capítulo será el último en el que podremos ver a la versión juvenil de Rhaenyra. Milly Alcock se ha ganado el corazón de los seguidores de la serie, gracias a su espectacular interpretación. Sin embargo, cabe recordar que desde el principio fue contratada como un papel recurrente y no regular para la ficción.

A mitad de está temporada la serie sufrirá un salto temporal de diez años y con ellos el cambio de intérpretes en cuatro de los personajes principales. La versión adulta de Rhaenyra y Alicent serán interpretadas ahora por Emma D'Arcy y Olivia Cooke, quienes seguirán unidas en sus preocupaciones mientras esperan la inevitable sucesión al trono del rey Viserys.

Emma D'Arcy y Olivia Cooke en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Los Velaryon también cambiarán de rostro. Laena y Laeonor, hijos de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen, serán testigos de este cambio de etapa dando un mayor protagonismo a esta interesante casa. No hay que olvidar que el motivo de la alianza entre Rhaenyra y Laenor proporciona la adquisición de un nuevo jinete de dragón, además de la importante flota marítima de su padre. Nanna Blondell y John MacMillan serán los encargados de ponerse en su piel de los personajes en la segunda parte de esta primera temporada.

Va a ser difícil hacerse a la idea del cambio de rostro, ahora que hemos cogido cariño a sus personajes, aunque las nuevas incorporaciones parece que van a quedarse junto a nosotros por bastante tiempo, ya que por el momento la serie ha sido renovada por una segunda temporada. El spin-off ha superado las expectativas y se ha convertido en un gran éxito que está a punto de explotar el potencial de la obra de George R.R. Martin en nuevas series para el disfrute de los amantes de 'Juego de Tronos'.

Todos los dragones de 'La Casa del Dragón' y sus jinetes, explicados