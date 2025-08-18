El niño de Adolescencia, Owen Cooper, confiesa la escena que no podía soportar rodar: "Odié cada segundo"

Adolescencia llegó a Netflix a principios de año para convertirse en todo un fenómeno de masas. La miniserie fue en un rotundo éxito y no tardó en estar en boca de todos. Una producción en la que la dirección en plano secuencia, las increíbles interpretaciones y un guion cautivador convergieron a la perfección.

Tanto es así que recibió nada menos que 8 nominaciones a los Premios Emmy, incluyendo el de mejor actor de reparto en miniserie para Owen Cooper. Una candidatura que ya le ha valido para ostentar un récord: el de actor más joven en tener una nominación a un Emmy.

El joven Cooper ha recordado recientemente cómo fue la experiencia de rodar la serie. Un proceso complicado ya de por sí, teniendo en cuenta que todo está grabado en una toma: "Me puse muy nervioso", comenta sobre el momento en el que se enteró de cómo se iba a rodar. "En cuanto recibí el guion, subí a mi habitación, lo repasé todo y me quedé despierto hasta la 1 de la mañana ensayando", continúa para especificar que "no quería ser esa persona que arruinara todo".

Owen Miller como Jamie en el episodio 3 de Adolescencia | Netflix

Ahora bien, la presión de tener que interpretar a la perfección el personaje a la primera no fue lo más complicado para Cooper. El actor ha contado cómo fue su experiencia en los primeros días en el set: "Primero filmamos el tercer episodio", comienza, "casi lloro por tener tantos diálogos". Asimismo, ha señalado que "me costó mucho porque, obviamente, no me parezco en nada a Jaime".

Durante el episodio en cuestión, el adolescente se encuentra junto a la psicóloga (Erin Doherty) de un centro de menores. Un capítulo en el que la interpretación de Cooper es prácticamente insuperable. "La parte en la que estoy de pie junto a Erin y le digo '¿Qué fue eso, que fue eso?' en los ensayos, simplemente no podía hacerla", recuerda: "Odié cada segundo. No estaba en mi zona de confort". Aunque, por suerte, concluye sus declaraciones a The Hollywood Reporter afirmando que "finalmente me acostumbré".

Owen Cooper como Jamie Miller en Adolescencia | Netflix

El episodio es indudablemente uno de los más impactantes ya no solo de Adolescencia, sino de la temporada televisiva en 2025 en su conjunto. La fuerza del capítulo reside en Cooper y, a pesar de su temprana edad, el actor supera toda expectativa.

Queda menos de un mes para la gala de los Emmy. Si bien la competencia en la categoría de Cooper no es poca (incluido su compañero de reparto Stephen Graham), la realidad es que la estatuilla podría terminar perfectamente en sus manos y nadie se sorprendería.