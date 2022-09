La temperatura sube en 'La Casa del Dragón'. Los creadores aseguraron que la escenas de sexo seguirían presentes en las tramas de la nueva ficción sobre el universo de 'Juego de Tronos' y han cumplido. El capítulo 1x04 de la serie ha sido toda una sorpresa, al ver por fin "consumada" la pasión prohibida entre la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) y su tío Daemon Targaryen (Smith). Sin embargo, la grabación de esta secuencia fue más fácil de rodar de lo que cabría esperar.

Al menos, así lo asegura la actriz Milly Alcock en una entrevista para 'The New York Post': "[Matt Smith y yo] éramos simplemente compañeros. Entonces, fue bastante cómodo", explicaba Alcock. "Teníamos una coordinadora de intimidad y trabajamos con ella durante el proceso de ensayo, lo dejamos preparado meses antes".

Aunque las relaciones incestuosas no son una novedad dentro de la historia de los Targaryen, la intérprete cree que este encuentro se ha producido debido a la corta edad de su personaje.

"Rhaenyra está en una edad en la que no puede diferenciar entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente y no ha pasado aún por esas experiencias", comentaba Alcock.

"Creo que ella entiende que hay un sentimiento ahí [con Daemon], pero no está muy segura de dónde va, o cómo comportarse con él o abórdalo".

Pero sí hubo algo que impactó a la actriz cuando rodaron la escena del burdel, y es que fue la primera vez que vieron ese escenario y se encontraron con todos esos actores desnudos, para que así la impresión fuese real en cámara: "Clare Kilner, nuestra directora, se aseguró de que no hubiéramos visto nada del burdel hasta que rodásemos", explica.

"Esa fue la primera vez que caminamos por el burdel, y él la está guiando a través de la habitación con todos esos cuerpos. Eso fue bastante impactante. Estás como, 'esto es un poco extraño y absurdo'. Había extras que acabábamos de conocer y que se pasaron 12 horas en la postura del 69. Es bastante retorcido. Nos daba la sensación de que íbamos demasiado tapados, porque todos los demás estaban desnudos", termina diciendo.

Matt Smith, sintió que su personaje tenia demasiadas escenas sexuales

Aunque este tipo de escenas tórridas y explícitas son recurrentes en las historias de George R.R. Martin, intérpretes como Matt Smith llegaron a sentirse abrumados por la fuerte representación de secuencias sexuales que se mantenían en la historia.

Te encuentras preguntándote: ¿De verdad necesitamos otra escena de sexo?", Y dicen: Sí, la necesitamos. Supongo que tienes que preguntarte: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)?". Explicaba el actor a 'Rolling Stone' sobre cómo entendió la responsabilidad que tenían al plasmar estas imágenes para conseguir ser más veraces a la narración.

Sin embargo, Sara Ness, la guionista y productora de la serie ha confirmado que a diferencia de los visto en 'Juego de Tronos', la nueva serie ha modificado la excesiva violencia sexual que tanto caracterizó a la serie de HBO. El equipo creativo ha preferido potenciar las escenas de brutalidad fuera de cámara, como fin de crear un ambiente menos agresivo hacía las mujeres.

Estas secuencias son un factor distintivo que necesitan seguir formando parte de la serie, pero pretenden que no sean la base de la conversación de los espectadores. Intentando que este elemento argumental sirva como pretexto para entender la complejidad del entorno en el que se mueven sus protagonistas, pero ante todo primando visibilizar el papel que jugaban las mujeres en una monarquía patriarcal.

