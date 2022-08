El cambio en las escenas de sexo en 'La casa del dragón' respecto a 'Juego de Tronos'

Tres años después del cierre de 'Juego de Tronos'. HBO Max nos devuelve a Poniente adaptando un spin-off basado en el libro: 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin. Una nueva ficción que viene a "solventar" los posibles errores que dejó atrás la emblemática serie. Uno de los puntos más criticados de la ficción fueron sus explicitas escenas de sexo que ejercían una violencia potencial sobre las mujeres.

Aunque 'La casa del dragón' se inspira en una historia ficticia ambientada en la Edad Media, no puede evitar recurrir a espacios temporales donde una monarquía patriarcal ejerce su poder sobre las mujeres, por lo que las imágenes gráficas, como aseguraba el actor Matt Smith, deben permanecer en sus tramas para ser fieles al realismo de la época.

En un entrevista reciente para el medio E!News, dos de las protagonistas de la nueva ficción, Emma D'Arcy y Olivia Cooke comentaron cómo solventará la serie esta gran cuestión sexista, asegurando que será desde una "mirada diferente". Pues la unión de sus personajes en la serie es crucial para que se puedan recuperar de esos eventos traumáticos.

Rhaenyra Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Lo que 'La casa del dragón' hace, es identificar que la estructura patriarcal en la que [Rhaenyra y Alicent] viven, está tratando de abrir una brecha entre ellas", explicaban. "La forma en que se consolida el poder masculino y continúa sublimando a las mujeres es deshaciendo las amistades que crean solidaridad y permiten imaginar nuevas realidades".

"Es una serie que investiga la violencia patriarcal, en lugar de tomarlo como un paisaje fundamental para una historia de fantasía", explicaron. "No creo que glorifique o idealice a las figuras depredadoras y opresivas. Pero sí identifica que están ahí".

La violencia sexual será menos explicita

En una entrevista para Vanity Fair, Sara Ness, guionista y productora de la serie, aseguró que han intentado modificar la excesiva violencia sexual, tan criticada en la serie anterior. Su intención es aprender del pasado, de forma que el contexto de la brutalidad seguirá estando presente, pero no se verá de una forma tan explícita. "Manejamos la situación fuera de pantalla y, en cambio, mostramos las consecuencias y el impacto en la víctima y la madre del perpetrador", comentaba.

Olivia Cooke y Paddy Considine en 'La Casa del Dragón' | HBO

"En general, representar la violencia sexual es algo complicado", añadió, "Y creo que las formas en que pensamos al respecto como escritores y creadores son únicas para nuestras historias particulares".

"Creo que lo que hace nuestra serie, y ​​de lo que estoy orgullosa, es que elegimos enfocarnos en la violencia contra las mujeres que es inherente a un sistema patriarcal", comentó durante la intervención. "No nos asustamos. En todo caso, vamos a arrojar luz sobre ese aspecto. No se puede ignorar la violencia que los hombres perpetraron contra las mujeres en ese momento. No debería minimizarse y no debería ser glorificado".

