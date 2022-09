'La Casa del Dragón': La verdadera razón por la que Daemon se va y deja a Rhaenyra en el burdel

El cuarto episodio de 'La Casa del Dragón' sigue avanzando la trama con saltos temporales y los mismos problemas para el rey Viserys: su hija Rhaenyra rechaza a todos los pretendientes de matrimonio, y su hermano Daemon regresa a Desembarco del Rey lo que tiene a todo el mundo alerta, pues es impredecible.

Pero los espectadores no sabían hasta qué punto iba a escalar la cosa hasta que el capítulo toma un giro "muy Juego de Tronos". Si aún no lo has visto sal ahora mismo de aquí si no quieres saber todos los SPOILERS .

La protagonista del capítulo es sin duda Rhaenyra Targaryen y su ocupada noche. Primero, su tío Daemon (énfasis en el parentesco) se la lleva de incógnito por el pueblo para que sea libre de sus obligaciones por una noche. El aire está cargado de tensión que termina, efectivamente, en una apasionada escena en un burdel rodeados de gente teniendo sexo donde Daemon y Rhaenyra comienzan a besarse y tocarse.

¿Por qué Daemon se arrepiente de tener sexo con Rhaenyra?

Sin embargo, poco después Daemon cambia de parecer abruptamente y la deja allí con los pantalones bajados, literalmente, para desaparecer.

Rhaenyra vuelve entonces contrariada al castillo pero pronto se le pasa el disgusto con su Guardia Real, Ser Criston Cole. Pero eso es otro tema.

Rhaenyra y Daemon en 'La Casa del Dragón' | HBO

Daemon Targaryen, impotente

Según han revelado los productores de la serie en el making off 'Inside The Episode' de HBO, lo que pasaba por la cabeza de Daemon es muy diferente.

"La idea era que Daemon está usando a Rhaenyra como una herramienta para llegar a su padre. Al final, su impotencia en esta escena es un reflejo del hecho de que en el fondo sabe que lo que está haciendo no está bien", explica el showrunner Miguel Sapochnik.

No es la primera vez que la serie aborda la disfunción del príncipe, pues en el primer episodio también le ocurre con Mysaria.

"Él piensa que la va a dejar en shock. Pero ella no se queda en shock, está interesada. Y cuando eso pasa, él ya no tiene nada. Y básicamente no puede gestionar no tener el control. Creo que lo que se intenta decir ahí es que las mujeres jóvenes quieren el sexo tanto como los hombres jóvenes".

En cuanto a las implicaciones de este incesto para la trama, ya se puede ver cómo se desenvuelve con el rey o la reina, amiga de Rhaenyra. Pero lo cierto es que el incesto no es extraño para la Casa Targaryen y desde luego tampoco para 'Juego de Tronos'.

Seguro que te interesa

Kit Harington ya ha visto 'La Casa del Dragón' y da su clara opinión