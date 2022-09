'La Casa del Dragón' reabre una herida de 'Juego de Tronos' con un cabo suelto que todos conocemos

Aunque parezca imposible dada la diferencia temporal que hay entre las dos adaptaciones de las historias de George R.R. Martin, el universo de Poniente sigue interconectado. El episodio cuatro de 'La Casa del Dragón' ha recuperado un elemento característico que vimos al inicio de la serie de 'Juego de Tronos': La daga de Ayra Stark.

A continuación habrá SPOILERS del 1x04 de 'La Casa del Dragón', no sigas leyendo si aún no te has puesto al día.

Este elemento sirve como núcleo central de la conversación que mantienen Viserys y Rhaenyra, tras la 'aventura' de esta en un burdel con su tío Daemon Targaryen. De esta forma el rey le recuerda el legado familiar que llevan sobre sus hombros, donde se vuelve a hacer referencia a la profecía de Aegon y cómo en la hoja del cuchillo se esconde una frase que se descubre en contacto con el fuego: "De mi sangre nace El Príncipe Prometido, y de él será la Canción de Hielo y Fuego".

Sin embargo, vuelve a poner en entredicho a ese presagio en el que se asegura que un Targaryen sería el encargado de acabar con el invierno. La daga es una de las pocas armas de acero Valyrio que se conservan en la línea temporal de 'Juego de Tronos', siendo el objeto con el que Arya Stark consigue arrebatarle la vida al señor de la noche y acabar así con la maldición del invierno eterno.

Daga Persa, garra de gato en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Esta ejecución fue inesperada ya que los espectadores asumieron que el rol que cumpliría la profecía iría a parar a Daenerys o Jon Snow, los dos sucesores de la casa Targaryen y más próximos al Trono de Hierro. Aunque cabe mencionar que la palabra 'príncipe' es de género neutro en la lengua valyria, y muchos se preguntan si verdaderamente es Arya la indicada que ocuparía el puesto de ese tan mencionado 'príncipe prometido' de la leyenda.

La historia de la daga a través de 'Juego de Tronos'

La primera vez que el objeto hace acto de presencia en la serie original, es en el capítulo 2. Siendo usada por un secuaz que había sido contratado para asesinar a Bran Stark, tras observar una tórrida escena entre Cersei y Jaime Lannister. Sin embargo, este evento fue frustrado por su madre Catelyn Stark y el lobo huargo de Bran, Verano.

Meñique y Ned Stark en 'Juego de Tronos' | HBO

Catelyn usó la daga como prueba para declarar la implicación de los Lannister en el suceso que dejó a Bran paralítico (recordemos que Jaime lo arrojó desde el balcón). De esta forma el arma pasó a las manos de Ned Stark, hasta que fue traicionado por Meñique, el dueño real de la daga (al menos en esa línea temporal, ya que era propiedad de la Casa Targaryen) y el culpable que llevó a acabo el intento de asesinato de Bran.

Meñique estuvo conspirando durante toda la serie en sus ansias de poder. Negó su vinculación con el objeto cuando se dudó de su persona, llegando a inculpar a Tyrion Lannister para salvar su imagen. Aunque finalmente contra todo pronóstico decidió entregarle precisamente este objeto a Bran más adelante, quien decide que Arya es quien debe portar un objeto de tanta importancia.

Arya Stark en la temporada final de 'Juego de Tronos' | HBO

Los fans parecen no haber quedado conformes con el pequeño cabo suelto que hay tras 'La Casa del Dragón', que ha reabierto una vieja herida pues nunca se llegó a cerrar bien.. Algunos señalan que podría ser un nuevo giro argumental, después de la decepción general que provocó el cierre de 'Juego de Tronos', dejando en el aire si la amenaza de los Caminantes Blancos podría formar parte de las tramas de esta nueva ficción o del próximo spin-off de la serie protagonizado por Jon Snow. Ante todo cabe ser precavidos, pues como dice el creador de la serie las profecías son presagios poco confiables.

