Se revela la enfermedad que sufre el rey Viserys en 'La Casa del Dragón'

Un detalle que sigue perturbando a la audiencia de 'La Casa del Dragón' es la enfermedad que sufre el rey Viserys desde el principio de la ficción. Capítulo a capítulo, de forma sutil, han ido mermando sus capacidades físicas hasta el punto de llegar a perder dos dedos por la extensión de ese "veneno" en su cuerpo. Las heridas siguen multiplicándose con el paso de los años, sin dar con una clara solución que hacen atisbar un problema en la sombra para el actual señor del Trono de Hierro.

El medio 'Entertainment Weekly' tiene su propio podcast, donde habla con intérpretes de la franquicia para conocer más detalles en profundidad de sus personajes y tramas. Uno de los últimos invitados de 'West of Westeros' fue Paddy Considine, quién interpreta a Viseys en la serie, y aprovechó su intervención para aportar nueva información sobre su visión personal de lo que conlleva esta enfermedad.

Cortes de Viserys en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"En realidad, sufre de una forma de lepra. Su cuerpo se está deteriorando, sus huesos se están deteriorando. En realidad, no es viejo. Todavía es un hombre joven ahí", comentaba al medio.

"Desafortunadamente, esta cosa que se apoderó de su cuerpo. Se convierte en una metáfora de ser rey, y el estrés y la tensión que supone, y lo que te hace físicamente, lo que te hace mentalmente".

La enfermedad no forma parte de las características que componen la novela original en la que está basada esta adaptación ('Sangre y fuego'), por lo que es difícil vaticinar si esta aflicción jugará un papel importante en el futuro de la trayectoria de Viserys.

¿Una metáfora de su reinado?

Cabe recordar que el inicio de esta especie de "maldición" se muestra desde el capítulo uno, mientras Viserys y Daemon Targaryen mantienen una fuerte discusión en la que el monarca terminó por desterrar a su hermano. En medio de su imponente discurso el rey sufre un corte por accidente, producido por las diferentes espadas que componen el Trono de Hierro.

Viserys Targaryen (Paddy Considine) en 'La casa del dragón' | HBO Max

El significado más directo que se puede obtener sobre este corte, según la mitología de la saga 'Canción de hielo y fuego', es que este accidente es una llamada de mal augurio. Este detalle nos recuerda que el Trono de Hierro tiene su propia potestad para juzgar el carácter de quién se sienta sobre él, y rechazar a cualquiera que considere inadecuado. Viserys I no parece tan cruel como el resto, pero su indecisión podría no ser del agrado de las más de mil espadas que forjaron el asiento.

Aunque los seguidores de la serie también han apoyado otra teoría más mística, pues hay quienes piensan que la naturaleza del trono guía a sus magnates. Entendiendo esta herida como una invitación a reconsiderar los pasos que está siguiendo durante el mandato. Los cortes implicarían una señal de los dioses, un signo de alarma sobre la llegada de un peligro inminente, e invitarán a Viserys a tomar decisiones más detenidamente, pues ocupa una importante posición social.

Sobre esta cuestión Considine explicó en el podcast. "Viserys es 'un hombre que es rey, pero no lo es', "Realmente no debería ser un rey porque no es un líder natural, solo es un buen hombre. Esas no son las cualidades que necesitas para gobernar ese reino". El futuro de Viserys no parece muy alentador tendremos que seguir de cerca sus pasos en la serie, la cual sufría un importante salto temporal de diez años tras el quinto capítulo de la ficción.

