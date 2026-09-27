Lili Reinhart asegura que apenas recuerda su paso por Riverdale: "Fue algo traumático"

Lili Reinhart ha regresado a las comedias románticas con La hipótesis del amor, adaptación del superventas de Ali Hazelwood. La actriz protagoniza la cinta junto a Tom Bateman, marido de Daisy Ridley, y sus personajes, dos investigadores universitarios, parten de una relación fingida que les lleva a replantearse sus sentimientos.

Lili Reinhart y Tom Bateman en La hipótesis del amor | Prime Video

Reinhart, que también a estrenado Forbidden Fruits, ha echado la vista atrás para recordar una de las etapas más importantes de su carrera, aunque su memoria de aquellos años no es precisamente nítida.

La intérprete alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Betty Cooper en Riverdale durante siete temporadas, pero ha sorprendido a sus fans al reconocer que apenas conserva recuerdos de su experiencia en la serie.

"No me acuerdo realmente. Porque fue algo traumático", ha explicado en el podcast In Your Dreams.

Lili Reinhart en 'Riverdale' | CW

La serie, emitida entre 2017 y 2023, se convirtió en un fenómeno y supuso un importante impulso para las carreras de sus protagonistas, como los hermanos Sprouse, KJ Apa o Camila Mendes. Sin embargo, para Reinhart, el éxito llegó acompañado de una exposición mediática que le resultó difícil de gestionar.

"Sucede algo muy rápido si participas en una serie como esa. Se convierte en parte de la cultura pop y pasan muchas cosas a la vez. Es muy extraño. Me alegra mucho que TikTok no existiera cuando me pasó esto", recordó, añadiendo que, a pesar de que le encanta TikTok y pasa "horas todos los días" en la app, esta hace que "las cosas sean más grandes" de lo que deberían ser.

"Creo que si Riverdale hubiera tenido más éxito, habría sido demasiado para todos nosotros. Por eso siento tanta empatía y compasión por los jóvenes de veintitantos años que participan en series que ahora triunfan en TikTok, porque la difusión se ha amplificado más que nunca", explicó.

Lili Reinhart en 'Riverdale' | The CW

Además, la actriz añadió que "nadie merece que tanta gente comente sobre su existencia, es demasiado".

"Tengo toda mi carrera por delante y eso no me limita en absoluto", ha concluido sobre ser etiquetada o conocida principalmente por su papel en Riverdale.