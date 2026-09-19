SE ESTA DIVORCIANDO
Frankie Muniz asegura que ha tocado "fondo" tras vivir las peores semanas de su vida: "Esto es una pesadilla"
Frankie Muniz ha publicado un alarmante mensaje donde asegura que ha vivido las peores semanas de su vida y que ha tocado fondo después de anunciar en julio su divorcio.
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El actor de Malcolm in the Middle, Frankie Muniz, ha publicado a través de Instagram un mensaje un tanto alarmante con el que ha preocupado a sus seguidores.
"Las últimas seis semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que rezo por despertar. Todo era pesado, confuso y, al mismo tiempo, como si se estuviera desmoronando. No le desearía esta etapa a nadie.
El regalo inesperado en medio de todo esto es que no he tenido dónde esconderme. He tenido tiempo para estar a solas conmigo mismo, reflexionar de verdad y ver por fin las áreas de mi vida que necesitan trabajo si quiero convertirme en una mejor versión de mí. No la versión pulida que muestro al mundo... sino la auténtica.
Leí que, a veces, tocar fondo es lo que te hace despertar. Te obliga a realizar los cambios que necesitabas hacer desde el principio para poder vivir la mejor vida posible. Esa idea ha estado rondando mi mente. Creo que, dentro de cinco años, miraré atrás hacia este momento tan bajo y sentiré gratitud, porque la cima en la que me encuentre entonces solo existirá gracias a que pasé por esto.
Este no es el final de la historia. Es la parte en la que empiezo a trabajar... ese trabajo incómodo, poco glamuroso, pero necesario. He decidido ver esta etapa como los cimientos, no como la meta.
Si tú también estás pasando por un momento difícil, no estás roto ni rota. Te estás reconstruyendo. ¡Sigamos adelante!".
Justo este mensaje llega después de que en julio él y su esposa, Paige Price, anunciaran que se divorciaban después de "10 hermosos años juntos".
Muniz y Price, se casaron en Phoenix, Arizona, en febrero de 2020, y tienen un hijo de 5 años llamado Mauz.
A nivel profesional aparcó su carrera como actor para dedicarse a ser piloto profesional de carreras pero este 2026 regresó con una secuela de su icónica serie, Malcolm in the Middle.
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