Desaparece el gato de Kaia Gerber en medio del duelo por la muerte de su hermano: Su novio, el gran apoyo de la hija de Cindy Crawford

En pleno duelo por el fallecimiento de su hermano mayor, Presley Gerber, a los 27 años por una presunta sobredosis de drogas, la modelo y actriz Kaia Gerber ha tenido que afrontar otro contratiempo: la desaparición de su gato Tony en Hollywood Hills.

Ante este doble golpe emocional, el novio de la hija de Cindy Crawford, el actor Lewis Pullman, se ha consolidado como el gran apoyo incondicional de la joven.

Pullman fue visto encabezando una intensa movilización por todo el vecindario de Los Ángeles junto al círculo más cercano de Kaia para poder encontrar a la mascota.

Entre los amigos que se desplegaron por la zona figuraban el influencer Jake Shane, de 26 años, y la directora y fotógrafa Carissa Gallo, colaboradora habitual de la modelo.

Kaia Gerber y su amigo Jake Shane | Cordon Press

El grupo recorrió las calles pegando carteles de "GATO PERDIDO" en los que se alertaba a los residentes de que Tony fue visto por última vez el martes. En los folletos se especificaba que se ofrecía una recompensa, que el animal es tímido y que podía identificarse fácilmente porque llevaba un dispositivo de rastreo alrededor del cuello.

Durante la búsqueda se pudo ver a Pullman abrazando a Carissa Gallo, quien acudió a la casa de Kaia llevando flores y un sobre grande con el nombre de la modelo escrito. Días antes, Jake Shane ya había acudido a la residencia familiar para acompañar a Gerber tras el fallecimiento de su hermano.

Afortunadamente para la hija de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, los esfuerzos de su novio y sus amigos dieron resultado y Tony fue localizado sano y salvo tan solo nueve horas después de que se denunciara su desaparición.

Este complicado contexto llega mientras la familia intenta encajar la repentina muerte de Presley Gerber, ocurrido el pasado 20 de septiembre tras sufrir un paro cardíaco en un centro de rehabilitación de Santa Mónica.