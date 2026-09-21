23 DE SEPTIEMBRE EN PRIME VIDEO
Todo sobre La hipótesis del amor: se estrena esta semana el fenómeno romántico spicy con Lili Reinhart
La hipótesis del amor es el libro más popular de Ali Hazelwood, la autora superventas, y ahora su anticipada adaptación llega por fin a la pantalla con Lili Reinhart y Tom Bateman.
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Después de una de las giras de promo más memorables de los últimos años, La hipótesis del amor se estrena por fin este miércoles y podremos comprobar de primera mano la química entre Olive y Adam, mejor dicho Lili Reinhart y Tom Bateman.
La fiebre por esta historia viene de booktok, y de su autora superventas del New York Times Ali Hazelwood. La escritora se ha hecho conocida por sus novelas centradas en mujeres científicas, y en romances con protagonistas masculinos de ensueño y bastante 'spicy' (contenido erótico).
El 'lore' con Star Wars
La novela de Hazelwood evolucionó a partir de Head Over Feet, un fanfiction de Star Wars online que imaginaba una relación romántica entre Reylo, los personajes de Star Wars, Rey y Kylo Ren, interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver.
Lo fuerte es que, para la adaptación, escogieron como protagonista a Tom Bateman, que es el marido de Daisy Ridley en la vida real. Y su personaje se llama Adam, en honor a ese origen con Driver. Un círculo completo que ni la Fuerza vio venir.
Además de Lili Reinhart y Tom Bateman, completan el reparto Rachel Marsh (Fallout, Adults), Nicholas Duvernay (No aptos para el trabajo, The White Lotus), Jaboukie Young-White (La acompañante, Solo asesinatos en el edificio) y Arty Froushan (Daredevil: Born Again, Downton Abbey: El gran final).
La hipótesis del amor narra la historia de Olive (Lili Reinhart), una brillante estudiante de doctorado centrada en labrarse un futuro en el mundo académico. Pero cuando descubre que su mejor amiga, Ahn (Rachel Marsh), se ha enamorado de Jeremy (Nicholas Duvernay), el chico que a ella le gustaba, Olive besa impulsivamente al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que lo ha superado. Lo que comienza como un desesperado acto de amistad acaba convirtiéndose en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a difuminarse entre la ficción y la realidad, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante hasta la fecha: que quizá el amor sí merezca la pena.
La película está producida por MRC y Cantillon Company, con Claire Scanlon como directora, un guion de Sara Rothschild y la producción de Elizabeth Cantillon.
La hipótesis del amor se estrena este 23 de septiembre en Prime Video.
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