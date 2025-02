Lili Reinhart desarrolló un trastorno alimenticio trabajando en Riverdale: "Estaba disociada"

Lili Reinhart se caracteriza por haber hablado abiertamente sobre su relación con su cuerpo en muchas ocasiones, y ahora ha revelado que, durante la grabación de Riverdale, desarrolló un trastorno alimenticio.

En una nueva entrevista la actriz ha contado que empezó a tener problemas con la comida durante la sexta temporada de la serie, cuando su percepción de su cuerpo se convirtió en una obsesión constante.

"No me gusta ver pósters ni fotos de esa época, porque el 99% del tiempo estaba pensando en mi cuerpo", confesó. También explica a Self Magazine que su diálogo interno era muy duro: "Pasaba el día entero diciéndome 'Tu cuerpo está cambiando'" y eso afectaba directamente a su bienestar en el set.

Lili Reinhart en 'Riverdale' | The CW

Reinhart ha contado en varias ocasiones que sufre dismorfia corporal, un problema que se intensificó con los cambios en su peso a lo largo de los años. Parte de esas fluctuaciones, según explicaba también recientemente, tienen que ver con problemas intestinales crónicos que arrastra desde hace tiempo. La actriz ha pasado años buscando respuestas médicas a síntomas como hinchazón, fatiga extrema y alteraciones en su digestión, pero todavía no ha conseguido un diagnóstico definitivo.

"Me han hecho pruebas para todo: celiaquía, enfermedad de Crohn, bacterias intestinales... pero aún no tengo respuestas", comentaba en su Instagram. Y añadía que haber tenido COVID varias veces ha podido empeorar su estado de salud.

Lili Reinhart | Getty

Reinhart se ha convertido en una de las actrices jóvenes más honestas y comprometida con los temas de body positive y salud mental. En septiembre de 2023 publicó en redes sociales su frustración con los estándares de belleza poco realistas, diciendo que había desperdiciado demasiado tiempo preocupándose por cosas como sus brazos. También ha reconocido que sigue en un proceso de aprendizaje y aceptación, tratando de valorar su cuerpo por todo lo que ha superado en vez de centrarse en su apariencia.

A pesar de estas dificultades, la actriz sigue trabajando en su bienestar físico y mental, compartiendo su experiencia para dar visibilidad a estos problemas y ayudar a quienes puedan sentirse identificados.