Matthew McConaughey y Woody Harrelson, sobre si son hermanos o no: "Él no lo quiere reconocer"

Matthew McConaughey y Woody Harrelson son grandes amigos fuera de Hollywood. Y es que los actores de la temporada 1 de True Detective, están muy unidos. Tanto que en algún que otro momento han llegado a sospechar que podría ser incluso hermanos.

Y es que, el parecido físico es inevitable y cuando muestran fotos de cuando eran jóvenes sus amigos no saben si es uno o es otro.

Pero esta especulación llegó a otro escalón cuando en una de las vacaciones familiares conjuntas que disfrutaron en Grecia, Matthew recordó las misteriosas palabras que dijo su madre, Mary McCabe: "Estábamos sentados hablando de lo unidos que estamos, también con nuestras familias. Y mi madre, que estaba allí, dijo: 'Woody, conocí a tu padre […] Era un 'conocí' que sugería cosas".

El actor comentó que después de la revelación de su madre, investigaron el pasado de sus progenitores y descubrieron que el padre de Woody, Charles Harrelson, coincidió en el tiempo y posiblemente en el espacio con la madre de Matthew mientras estaba en mitad de su segundo divorcio.

Ahora, los actores presentan la serie Brothers donde interpretan versiones ficticias de sí mismos, dos amigos cuya relación da un vuelco al descubrir un secreto que ha estado oculto durante décadas: podrían ser hermanos biológicos.

Cuando la boda de la hija de Woody se viene abajo, este pone rumbo a Austin con toda la familia para pasar una temporada en el rancho de Matthew y recomponerse, pero lo que comienza como una escapada pronto se descontrola cuando Ma Mac, la madre de Matthew, deja escapar accidentalmente el gran secreto familiar.

Sobre si son o no hermanos en la vida real han hablado en la premiere de la serie: "Bueno, creo que nos sentíamos como hermanos antes de saber que éramos hermanos. Él no, no quiere reconocerlo...", dice Woody Harrelson

A lo que Matthew McConaughey le interrumpe con un: "No creo que seamos hermanos, pero nos sentimos como hermanos."

Para continuar Woody Harrelson: "Pero sí, de hecho lo somos, porque Ma Mac nos lo hizo saber hace tiempo. Sí. Ese es mi hermano".

Y concluye McConaughey: "Nos queremos y nos amamos como hermanos, y siempre ha sido así. Aunque a veces chocamos y discrepamos, incluso filosóficamente, el hecho de que nos amemos nunca ha estado en duda, y eso es algo que caracteriza a la familia y a los hermanos, independientemente de si somos parientes de sangre o no".