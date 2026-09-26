Deadliest Catch muestra el desgarrador momento tras la muerte de Todd Meadows, el marinero que cayó por la borda durante el reality

El pasado 25 de febrero, Todd Meadows, miembro de la tripulación del reality de pesca Deadliest Catch, murió a los 25 años después de caer por la borda del pesquero Aleutian Lady mientras se encontraba trabajando en el mar de Bering.

Su fallecimiento, uno de los más impactantes de la televisión estadounidense en los últimos años, fue debido a un ahogamiento accidental en las aguas heladas lo que provocaron una rápida pérdida de temperatura corporal e hizo inútiles los intentos por salvarle la vida tras permanecer varios minutos en el mar.

Ahora, el final de la temporada 22 del reality de Discovery Channel ha mostrado los instantes después de la muerte de Meadows.

Todd Meadows en Deadliest Catch | Todd Meadows Facebook

En el trágico episodio aparece el marinero mientras realiza tareas rutinarias el mismo día de su muerte, como la preparación de la comida. En un momento del programa, Meadows confiesa que ha sido "un sueño" llegar a ese barco y señala que gracias a ello intentará "mantener" a su familia.

Después dice que sus hijos tienen "1, 2 y 4 años" y explica que le "desgarra el corazón" que los dos más pequeños no sepan por qué se ausenta durante largos periodos. Junto a ello, una de las escenas más desoladoras es cuando hace videollamada con su familia y uno de sus hijos le dice que "esté a salvo".

Más adelante se aborda el momento de su muerte, cuando, tras el accidente, la tripulación se percata que Meadows ha caído por la borda.

Mientras la tripulación intenta sacarlo del agua, el capitán Rick Shelford dice que Meadows "está inconsciente" y ordena a los demás que lo saquen del agua para comenzar la RCP, aunque las cámaras del reality no han enseñado este momento de forma explícita.

Todd Meadows | Todd Meadows Facebook

"El 25 de febrero de 2026, el marinero Todd Meadows cayó por la borda. Tras permanecer seis minutos y veintiséis segundos en el agua, fue rescatado inconsciente", se lee en un texto durante el programa.

Otros de los momentos que revela el final de la temporada son las lágrimas del capitán al enterarse de la muerte de Meadows y la llamada a la Guardia Costera.

"Perseguid vuestros sueños y metas, no dejéis que nada os detenga. Si os lo proponéis, podéis lograr cualquier cosa. Solo quiero que mis hijos sepan que deseo que trabajen duro y tengan éxito en la vida", dice Meadows en una entrevista durante el episodio.

La decisión de no mostrar la muerte de Meadows se produce tras la petición de su madre, Angela, que solicitó a Discovery que no e se lucrara con la tragedia.