La escena eliminada de Cassie en el club de striptease en Euphoria que Sydney Sweeney espera que vea la luz: "Fue mucho esfuerzo"

Si ha habido un personaje que ha generado conversación en la temporada 3 de Euphoria ha sido, sin duda, Cassie. Muchas son las polémicas a las que se ha enfrentado Sydney Sweeney al ver el devenir de su personaje, sobre todo por las escenas explícitas de contenido sexual.

Ahora, la actriz ha ofrecido una entrevista a Vanity Fair donde ha hablado sobre algunas escenas que han sido eliminadas. Concretamente se refiera a un momento en el que Cassie se pone a bailar en una barra de pole dance cuando va al club de striptease con Maddy.

"Hubo algunas escenas muy divertidas entre nosotras cuando Cassie va al club de striptease con Maddy y están haciendo las sesiones de fotos", explica.

"Cassie empieza a ver a las chicas en el escenario y se emociona mucho. Piensa: 'Guau, estas chicas son preciosas. Yo podría hacer esto'. Se emborracha y sube al escenario. Se arregla y Cassie baila en la barra", comenta.

"Tomé clases de pole dance y me lo pasé genial. Imagínense a la loca Cassie en una barra, ¡fue divertidísimo! Pero, ¡madre mía, qué fuertes son estas chicas!".

El creador de la serie, Sam Levinson, quiso contarle a Sydney que esas escenas, al final, no iban a salir en la edición final: "Sam me llamó un par de días antes del episodio en el que se suponía que iban a aparecer esas escenas. Me dijo: 'Oye, no encajaban en el episodio'. Y yo le respondí: 'Lo entiendo perfectamente'".

Sydney Sweeney, Cassie en la temporada 3 de Euphoria | HBO

"Sin duda me decepcionó. Pero él me sugirió: 'Quizás deberíamos publicarlas como material detrás de cámaras o escenas eliminadas'. Y yo le dije: 'Por favor, hazlo, porque le dediqué mucho esfuerzo'", dice con esperanza.

"Cada temporada, como dice Sam, siempre la ha grabado como si fuera la última".

"Y creo que todos lo hemos abordado con la misma mentalidad. Así que siempre me he despedido de Cassie el último día, por muy agridulce que sea, porque es un papel muy exigente y me hace crecer como actor. Y me encanta poder enfrentarme a retos y explorar terrenos que otros personajes no suelen explorar. Así que sin duda es un papel difícil, porque es muy divertido interpretarla", concluye.