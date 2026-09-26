Ben Affleck desvela las burlas de sus hijos sobre su vida sentimental: "Como si tú fueras el experto en relaciones"

A Ben Affleck no se le conocen relaciones sentimentales desde que oficializara su divorcio con Jennifer Lopez tras fracasar su segunda etapa como pareja.

Sin embargo, el actor puede presumir de contar con un largo historial de novias entre las que se encuentran Ana de Armas, Gwyneth Paltrow o Winona Ryder. Además, estuvo casado con Jennifer Garner desde 2005 hasta su separación en 2015 y fruto de ese matrimonio nacieron Violet, de 20 años, Finn, de 17, y Samuel, de 14, quienes no le toman nada en serio cuando les habla del amor.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York | Gtres

Tal y como ha contado el intérprete en el programa de Jimmy Kimmel, ahora que sus hijos son adolescentes "les doy consejos e intento hablar con ellos, los educo como se hace". Aunque para disgusto del actor, ha descubierto que "a veces empiezo a hablar en la mesa y los veo mirándose entre ellos y me doy cuenta de que yo soy el chiste de esta historia".

"Mis hijos hablan durante la cena de sus amigos, de los dramas y de las relaciones, y yo tengo algunas experiencias personales que creo que vale la pena compartir, algunas lecciones. Ya sabes, este es el tipo de cosas que les transmitimos a nuestros hijos", comentó.

Ben Affleck junto a sus hijos Fin y Sam | Gtres

"Yo les digo: 'Sabéis, bueno, lo que pasa con esa relación...'. Y el chico de 17 años se gira hacia mí y me dice: '¿Ah, como si tú fueras el experto en relaciones?'", bromeó Affleck sobre el dardo que le lanzó Finn.

Tras ello, Affleck ha recordado otra pulla también con Finn como protagonista: "Estaba con el mismo niño, fuimos a la librería y ya sabes cómo colocan los libros en los estantes, ves los títulos, estábamos mirando un libro de un tipo francés que se llamaba Lo siento por todo (I’m Sorry for Everything). Mi hijo se giró hacia mí con cara seria y me dijo: 'Mira, papá, es tu autobiografía'".

"En cierto modo estaba orgulloso de ellos, pensaba: 'Mi hijo roza los límites, y eso me gusta'", comentó entre risas Affleck, que contrasta con el duro momento a nivel personal que ha vivido recientemente tras las muertes de sus padres.

El actor confesó junto a su hermano Cassey en el pasado Festival de Venecia el fallecimiento de su padre, Timothy "Tim" Byers Affleck tan solo tres meses después de que los hermanos despidieran a su madre, Christopher Anne Affleck, fallecida el pasado 2 de junio a los 83 años.