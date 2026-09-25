La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, llega a los cines con la mirada puesta en los Oscar

Ya se ha estrenado en cines La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Producida por Movistar Plus y Suma Content, con la participación de Atresmedia, es uno de los estrenos más esperados del año.

La película llega a las salas de cine tras recorrer los principales festivales. La bola negra tuvo su premiere mundial en mayo en el Festival de Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi ganaron el premio a la Mejor Dirección. Después ha pasado por festivales como Telluride, Toronto, donde ganó el prestigioso Premio del Público, y San Sebastián, donde tuvo lugar la premiere española de la película dentro de la sección Perlak.

Además, la Academia de Cine ha seleccionado a La bola negra para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los premios Oscar.

La bola negra | Atresmedia Cine

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Querer, Élite), Carlos González (La vida breve, Veneno), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por La Mesías), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

Guitarricadelafuente en La bola negra | Atresmedia Cine

Además forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo (Baby, Prisma), Albert Pla (La Mesías), Mona Martínez (Veneno), Yenesi (Mariliendre), Nuria Mencía (Yakarta), Hugo Welzel (El hijo zurdo), María Morales (Honor), Antonio Dechent (A puerta fría), Daniel Ibáñez (Segundo premio) y Alberto Cortés (One Night at the Golden Bar).

Javier Butler, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Valentín Martínez, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva debutan en el cine con esta película al igual que Judeline, que se estrena como actriz e interpreta una versión de Soldadito español, que forma parte de la banda sonora.

El rodaje de La bola negra se desarrolló a lo largo de 12 semanas en distintas localidades de Castilla y León, Cantabria, Andalucía y la Comunidad de Madrid y se completó en Grecia. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero firman el guion de la película.

Penélope Cruz en La bola negra | Atresmedia Cine

Sinopsis

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrena en salas de cine de la mano de la distribuidora Elastica.