El emotivo recuerdo del equipo de La novia gitana a Francesc Garrido: "Hay un miembro de esta familia que no puede estar aquí"

La XVIII edición del FesTVal de Vitoria ha dejado una de sus imágenes más emotivas de la mano del equipo de La novia gitana. La trilogía ha sido reconocida en la gala de clausura, pero la celebración ha estado inevitablemente marcada por el recuerdo de Francesc Garrido, fallecido recientemente y uno de los actores fundamentales de la ficción.

Francesc Garrido es Buendía | atresplayer

El premio a La novia gitana, La red púrpura y La nena ha supuesto uno de los cuatro que Atresmedia se ha llevado este año del festival. Un galardón que el equipo ha recibido con especial emoción y que ha servido para reivindicar el trabajo realizado durante las tres temporadas de la producción de atresplayer.

Sobre la alfombra naranja, Nerea Barros ha dejado claro que el premio tenía un destinatario muy especial. "Este premio va para Francesc", ha señalado la actriz, visiblemente emocionada al recordar a su compañero.

Nerea Barros y Paco Cabezas | Javier de Agustín

El recuerdo de Garrido ha estado así muy presente para todo el equipo. El actor dio vida al subinspector Buendía en la ficción y formó parte de una producción que, a lo largo de sus tres entregas, se ha convertido en una de las grandes apuestas de ficción criminal de Atresmedia.

El equipo de La novia gitana con su premio en el FesTVal | FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Paco Cabezas, director de la serie, quiso acordarse de Francesc asegurando que había un miembro de la familia que habían construido que no podía estar con ellos, despertando los aplausos de los asistentes.

Para el equipo de La novia gitana, el reconocimiento del FesTVal supone también cerrar un recorrido que comenzó con el estreno de la primera temporada y que ha culminado con La nena. La trilogía adapta la saga de Carmen Mola y sigue a la inspectora Elena Blanco en diferentes investigaciones criminales.