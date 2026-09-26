Las nuevas escenas de Vengadores: Endgame Encore, reveladas: así conectan con Doomsday y cambian el final de sus personajes

Como anticipo a Vengadores: Doomsday, Marvel ha reestrenado en cines Vengadores: Endgame y ha mostrado a los espectadores nuevas escenas que reescriben por completo el final de algunos de sus personajes.

Por tanto, el regreso de la cinta a las salas no se ha tratado solo de una estrategia para aumentar la recaudación de la segunda película más taquillera de todos los tiempos, ya que, tal y como aseguraron los hermanos Russo, es totalmente necesario ver cómo conecta con la próxima entrega de Vengadores. ¡A continuación spoilers!

¿Cómo se relaciona Vengadores: Endgame Encore con Doomsday?

La película incorpora cuatro secuencias inéditas que amplían el desenlace de la película de 2019 y adelantan algunos de los acontecimientos que marcarán el futuro de la saga.

Tom Hiddleston como Loki en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

La primera escena postcréditos amplía uno de los momentos más emotivos del final de Endgame, cuando Steve Rogers (Chris Evans) ha viajado al pasado para reencontrarse con Peggy Carter (Hayley Atwell) y disfrutar junto a ella de la vida que no pudieron compartir. Sin embargo, su baile se ve interrumpido por la inesperada visita de Loki (Tom Hiddleston).

El Dios del Engaño, ahora Guardián del Multiverso, aparece en la puerta de su casa vestido con el uniforme de la TVA y ofrece a ambos su ayuda ante la amenaza que se avecina y de la cual no parecen ser conscientes aún.

Capitán América y Iron Man en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Otra de las escenas muestra a Bruce Banner (Mark Ruffalo) recluido en un búnker de máxima seguridad tras los acontecimientos de SpiderMan: Brand New Day mientras realiza experimentos con un suero gamma.

Mientras graba un mensaje sobre sus investigaciones, la voz de Victor von Doom (Robert Downey Jr.) irrumpe y le dice que ha venido a recogerle. Acto seguido, Banner desaparece entre las marcas verdes de la magia de Doom en el suelo.

Hulk en SpiderMan: Brand New Day | Marvel Studios

La tercera secuencia se sitúa las instalaciones de la TVA, donde Mobius (Owen Wilson), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Casey (Eugene Cordero) observan con preocupación cómo empiezan a producirse múltiples incursiones entre universos y cómo se encaminan hacia la destrucción.

Owen Wilson y Tom Hiddleston en 'Loki' | Marvel

Sin embargo, quizás la escena más impactante sea la última, pero no por su relevancia, sino porque cambia el querido homenaje que hacía Endgame a Tony Stark.

En la película de 2019, los créditos terminaban con el sonido de Tony Stark golpeando metal, un guiño a la primera película de Iron Man, en la que el personaje construía su armadura.

Robert Downey Jr. vuelve para Vengadores: Doomsday | Gtres

En Endgame Encore, ese sonido vuelve a escucharse, pero esta vez acompañado de imágenes de Victor von Doom mientras trabaja en la elaboración de su máscara metálica, marcando la conexión entre el héroe que inició el UCM y el villano que lo amenaza ahora.