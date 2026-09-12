La firme opinión de Gary Oldman sobre la serie de Harry Potter frente a las películas: "Más satisfactoria"

Queda poco más de tres meses para que HBO Max estrene la serie de Harry Potter y la expectación no podría ser mayor.

No obstante, la nueva adaptación de las novelas de J.K. Rowling no ha escapado de la polémica por diversas razones, aunque también ha tenido a sus defensores, creando un debate que seguro que seguirá dando que hablar los próximos meses.

Dominic McLaughlin en la serie de Harry Potter y la piedra filosofal de HBO | HBO Max

De hecho, a esta discusión se le han unido actores de las películas originales, y el último de ellos ha sido Gary Oldman, que dio vida a Sirius Black en cuatro de las cintas, y cuya opinión la tiene muy clara.

El actor ha dicho en una entrevista con Entertainment Weekly que la próxima adaptación televisiva de HBO gustará más al público que las películas de Warner Bros.

"Tuvimos que recortar mucho, y aun así solo pudimos reducir las películas a unas tres horas. Creo que la serie de televisión la adaptará prácticamente palabra por palabra, lo cual, como espectador, creo que será más satisfactorio", ha sugerido.

Harry Potter y Sirius Black | Warner Bros.

Oldman también ha comentado que en las películas "se sacrificaron muchos detalles de los personajes" para que no se extendieran más allá de su duración tradicional de "dos horas y media", y ha añadido que desea suerte con ello a la serie.

En cuanto a su etapa en el Mundo Mágico, el actor ha añadido que todavía le piden que firme fotos de Sirius Black. "En realidad no he mirado mucho hacia atrás", ha comentado aunque ha dicho sentirse "orgulloso" y "agradecido" por el tiempo que pasó en Hogwarts "porque un fenómeno como este, es algo que no creo que volvamos a ver jamás".