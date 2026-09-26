Margot Robbie cambia legalmente su nombre: así se llama la actriz 10 años después de casarse con Tom Ackerley

En el mundo del espectáculo hay muchas estrellas que no se llaman tal y como las conocemos y Margot Robbie es una de ellas. Según documentos obtenidos por People, la actriz de Barbie ha adoptado oficialmente el apellido de su marido en los registros empresariales de Reino Unido.

Aunque la intérprete seguirá utilizando el nombre de Margot Robbie en su carrera profesional, la protagonista de Cumbres borrascosas ha dejado Robbie a un lado para coger el apellido de Tom Ackerley una década después de su boda.

Margot Robbie en la premiere de Cumbres Borrascosas en Los Angeles | Reuters

Ahora, figura como Margot Elise Ackerley en los registros oficiales. Una modificación que ha salido a la luz a través de los documentos de LuckyChap Entertainment, la productora que fundó junto a su pareja.

Hasta ahora, la intérprete figuraba como Margot Elise Robbie, el nombre que ha mantenido desde que fue nombrada directora de la productora en mayo de 2015. La actualización se ha registrado este mes de septiembre, apenas unos meses antes de que el matrimonio celebre su décimo aniversario.

Por su parte, la pareja se conoció en 2013 durante el rodaje de Suite Française. Ella formaba parte del reparto, mientras que él trabajaba como ayudante de dirección.

Margot Robbie y su Tom Ackerley | Getty

La pareja se casó en diciembre de 2016 en una ceremonia íntima celebrada en Byron Bay, Australia, lejos de los focos de Hollywood.

En octubre de 2024, ambos dieron la bienvenida a su primer hijo, cuyo nombre y otros detalles de su vida familiar han preferido mantener en privado.