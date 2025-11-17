Jonathan Bailey habla sobre el "miedo" y lo "solo" que se sintió por ser un niño gay: "No era seguro"

Jonathan Bailey, conocido por sus papeles en Bridgerton y Wicked, ha sido nombrado por People como el Hombre Vivo Más Sexy de 2025, convirtiéndose en el primer hombre abiertamente gay en recibir este reconocimiento.

Además de su carrera artística, Bailey ha destacado por su activismo y compromiso social, siendo fundador de The Shameless Fund, una organización benéfica que apoya diversas causas relacionadas con la comunidad LGBTQ+.

El actor también colabora con organizaciones como Just Like Us, que trabaja con jóvenes LGBTQ+ en las escuelas para fomentar la inclusión, la educación y la autoestima desde temprana edad.

Bailey ha hablado sobre su experiencia creciendo en el colegio como un chico gay: "Sentí miedo, me sentí solo y me sentí completamente limitado en varios momentos de mi vida", ha confesado en una entrevista con Sky News.

Al comentar el importante papel que tiene en la vida de los alumnos la asociación a la que apoya señalaba: "Eso es algo que me habría beneficiado mucho cuando era joven".

"Yo viví todo eso. Me quedó claro muy pronto que algo que era muy específico y claro para mí sobre quién era, no era seguro ni se celebraba", explicaba.

Los papeles que han llevado a Jonathan al estrellato y que han consolidado su carrera han sido interpretaciones de personajes heterosexuales, como Anthony Bridgerton en la exitosa serie de época o como el Príncipe Winkie Fiyero en la adaptación de Wicked, uno de los musicales más famosos de Broadway.

"Esto va más allá de la sexualidad", alegaba. "Es cuestión de raza, es cuestión de clase, es cuestión de lugar de origen, a todos nos imponen narrativas limitantes de las que tenemos que liberarnos".

"Pensaba que no solo no iba a poder interpretar este tipo de papeles debido a mi sexualidad, sino que tampoco podría hacer Shakespeare porque no fui a una escuela de teatro", decía.

"Son el tipo de historias que necesitamos recordar: el hecho de defenderse y sentirse lo suficientemente seguro como para poder decir quién eres realmente, y ser vulnerable a esa edad... estos años formativos, es inspirador para todos en el aula", añadía el actor.

Jonathan Bailey y Matt Bomer en 'Fellow Travelers' | Showtime

Por otro lado, el intérprete también ha dado vida a personajes homosexuales como en la serie Fellow Travelers, la cual protagonizó junto a Matt Bomer.

Aunque todavía queda por avanzar en términos de visibilidad y compromiso con el colectivo LGBTQ+ en la industria del entretenimiento, el caso de Jonathan Bailey es un ejemplo del progreso logrado en las últimas décadas.

Hace años, las celebridades tenían más problemas para reconocer abiertamente su orientación sexual, ya que esto podía costarles la denegación de un posible papel o, incluso, su carrera.