Rose McGowan afirma que "controlaban su peso" en Embrujadas y que amenazaron con demandarla: "Iremos a por tu familia"

Embrujadas es una de las series más recordadas de finales de los 90 y principios de los 2000 pero la polémica siempre ha rodeado a la ficción, empezando por el despido de Shannen Doherty y su mala relación con Alyssa Milano.

Ahora, Rose McGowan, quien entró en Embrujadas en la temporada 4 como la nueva hermana perdida, Paige Matthews, en sustitución de Prue Halliwell, ha comentado en We Need to Talk lo "difícil" que fue el rodaje de la serie, donde estuvo desde el año 2001 hasta el 2006.

"Me rodeaban para controlar mi peso cuando regresaba de una temporada a otra. Creo que simplemente inspeccionaban su producto", comenta la actriz. Para añadir que los ejecutivos solían "dar vueltas a su alrededor" para analizar su cuerpo.

"No había tranquilidad. Estaba perfectamente bien hacer eso. Ahora tienen que fingir ser diferentes", explica sobre las prácticas abusivas de antes de los estudios.

Aunque cuando le preguntan si cree que ahora ha cambiado la situación dice: "Creo que es diferente. No lo sé. La gente me pregunta: ¿Crees que Hollywood ha cambiado?. Y yo les digo: No lo sé".

Rose McGowan como Paige en Embrujadas | Cordon Press

Además cuenta que a uno de sus compañeros del departamento de arte lo despidieron tras verlo "fumando un porro" en el set. A lo que ella preguntó: "Si me fumo un porro, ¿me despedirán? ¿Puedo irme?".

Y les contestaron con amenazas: "Si vas a trabajar a una farmacia, te demandaremos. Consigas el trabajo que consigas, te quitaremos el sueldo de por vida y luego iremos a por tu familia".