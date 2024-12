Jonathan Bailey habla de su sexualidad, la paternidad y la homofobia que sufrió con un novio: "Nos abuchearon"

Jonathan Bailey se ha convertido en los últimos años en uno de los actores británicos más destacados gracias a su papel en Los Bridgerton y, más recientemente, en Wicked.

Bailey es abiertamente gay y ha hablado con la edición británica de Vogue donde sobre su sexualidad y si considera ser padre en algún momento: "Es un gran privilegio para un hombre, pero ahora no puedo incorporar niños a mi vida. Quiero asegurarme de que estaré presente; estoy leyendo libros sobre adopción", explica.

Aunque, plantea otras opciones: "Podría ser co-padre con una mujer, pero creo que será con un hombre".

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en la temporada 2 | Netflix

Jonathan también ha contado algún momento donde ha sufrido homofobia: "Siempre me he mostrado muy seguro al coger de la mano a las personas en las relaciones. Tuve un novio que no tenía experiencia en ir de la mano en público", explica

"En Londres nos abucheaban, pero ahora ese tipo de comportamiento se ve superado por las sonrisas que obtienes".

Respecto a cuando descubrió su sexualidad comenta: "Creo que otras personas entendieron mi sexualidad antes de que yo fuera consciente de ello".

Matt Bomer y Jonathan Bailey en Fellow Travelers | SkyShowtime

Para después contar esta anécdota en una fiesta de pijamas con amigos del colegio: "Recuerdo que les pregunté emocionado: Chicos, chicos, ¿Quién más piensa que es gay? ¿Y ustedes? Yo sí. Yo sí".

"Era una conversación que realmente quería tener para ver si todos estaban de acuerdo conmigo, pero todos se quedaron en silencio".

Por último, comenta un episodio un tanto molesto con un profesor: "Estaba teniendo problemas con mi trabajo y me dijo: Bueno, si no estuvieras tan ocupado siendo un hada, lo entenderías".