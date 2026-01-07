El error en los subtítulos de Stranger Things que confirma el destino de Eleven

El final de Stranger Things se ha convertido en todo un fenómeno de masas. No solo en lo que respecta al número de visualizaciones, que como era de esperar ha sido un auténtico éxito. Sino también en los debates en redes sociales.

Algunos han disfrutado más, otros menos. Suele pasar cuando millones de personas están pendientes de cada giro de guion. Sin embargo, si hay algo de lo que todo el mundo habla en este momento es sobre qué ha pasado con Eleven.

El Azotamentes de Stranger Things | Netflix

OJO, SPOILERS

Cuando los militares capturan a los protagonistas en su huida del Upside Down, Eleven decide sacrificarse para evitar que la Dra. Kay continúe sus investigaciones. ¿O quizás no?

Esto es precisamente lo que piensa Mike poco antes de llegar al final de la serie. Tal vez, la también conocida como Jane podría haber esquivado este terrible destino si su hermana Kali, en un último aliento, hubiera proyectado su imagen y ella escapara sin que nadie se diera cuenta.

Escena final de Eleven en Stranger Things | Netflix

Los propios creadores de la serie han dejado claro que depende de cada persona "creer" o no la historia de Mike, como bien sucede con Dustin, Lucas, Max y Will en esa emotiva partida de Dragones y Mazmorras.

No obstante, una usuaria de Twitter se ha percatado de un pequeño detalle que lo podría cambiar todo.

Y es que los subtítulos del episodio dejan claro que las máquinas que inutilizan a Eleven estarían activas, "vibrando". Esto es precisamente lo que enciende la bombilla a Mike, cuando un altavoz en la graduación hace interferencias.

Debido a ello, si desde un principio las máquinas estaban encendidas, sería imposible que la protagonista llegara hasta el Upside Down sin problema alguno.

Ahora bien, ¿es este subtitulado un error que resuelve el misterio sobre la salvación del personaje? No exactamente.

Los subtítulos podrían estar mal o hacer referencia al simple giro de los aparatos. También Jane podría haberse escapado en cuanto sale del camión, antes del encendido en cuestión.

Hay argumentos de sobra como para defender cualquier versión. Así que, por mucho que esto encaje con las teorías de la supervivencia de Eleven, es probable que nunca se obtenga una respuesta 100% certera.