Ashley Tisdale acusa a un grupo de madres de ser "tóxicas" y todo el mundo apunta a Hilary Duff y Mandy Moore: "No podía quedarme callada"

Ashley Tisale está en boca de todo el mundo después de publicar un en su blog un post llamado You're Allowed to Leave Your Mom Group (Tienes permitido abandonar tu grupo de mamás).

Un post donde cuenta una experiencia un tanto traumática con un grupo de madres con el que ha dejado de hablarse.

"Cuando me convertí en mamá, ansiaba conectar casi tanto como dormir. Así que hice lo que muchas hacemos: me uní a un grupo de mamás", empeiza contando. "Fue genial, justo lo que necesitaba en ese momento. Un grupo de mamás que nunca supiste que necesitabas".

"Pero esto es algo para lo que nadie me preparó: los grupos de madres pueden volverse tóxicos. No porque las madres sean tóxicas, sino porque la dinámica se vuelve desagradable con comportamientos de chicas malvadas".

Para luego detallar: "Empecé a notar que se hablaba de ciertas personas cuando no estaban presentes, y no de forma positiva. Me di cuenta de que había cadenas de mensajes grupales que no incluían a todas, lo que llevó a la formación de lideres dentro del grupo. Y después de la tercera o cuarta vez que vi fotos en redes sociales de todas las demás en una quedada a la que no me habían invitado, sentí que realmente no formaba parte del grupo después de todo".

"Así que… dejé de asistir a eso", dice con rotundidad. "Si un grupo de madres te deja constantemente herida, agotada o excluida, no es el grupo para ti".

Pero la cosa no ha quedado con este post. Y es que la actriz de High School Musical ha hablado más sobre esto en un artículo para The Cut.

"A medida que me sentía cada vez más excluida, recordé algo. O mejor dicho, a alguien. Durante los primeros días del grupo, había otra madre que a menudo no era incluida. Había notado indicios de una dinámica extraña, pero en ese momento no le di demasiada importancia. Estaba tan feliz de haber encontrado a estas mujeres increíbles, inteligentes y divertidas".

"Parecía que este grupo tenía la costumbre de dejar a alguien fuera. Y ese alguien se había convertido en mí. ¿Por qué yo? La verdad es que no lo sé y probablemente nunca lo sabré", comenta.

Para después Tisdale decir que no se quedó callada cuando empezó a notar estas actitudes: "Escribí al grupo después de que me excluyeran de otra reunión grupal: 'Esto es demasiado infantil para mí y ya no quiero participar'".

Unas palabras que reconoce que "no les sentó muy bien". "Algunas intentaron suavizar las cosas. Una me envió flores y luego me ignoró cuando le di las gracias. Otra intentó convencerme de que todos asumían que me habían invitado a reuniones y que simplemente no había ido".

"Por ser madre, no podía quedarme callada. Pensaba: '¿No se supone que deberíamos enseñar a nuestros hijos a defenderse cuando se sienten heridos?'. Sabía que tenía que defenderme, tal como quería que lo hicieran mis hijas", reconoce.

Ashley no da nombres en ningún momento pero Internet ya ha hecho su particular búsqueda y los seguidores de la actriz consideran que hay algunas famosas dentro de este grupo.

Apuntando concretamente a Hilary Duff, Mandy Moore o Meghan Trainor, entre otras madres.

Este grupo de madres se formó al tener a sus hijos después de la pandemia y coincidir en actividades como clase de música.

A lo largo de este tiempo todos subían fotos juntas en quedadas, como explica la actriz. Pero hay otras fotos más recientes donde Ashley ya no está.

Además, Tisdale ha dejado de seguir a todas de Instagram. Aunque la única que sigue siguiendo a Ashley es Mandy Moore.

"Para ser clara, nunca he considerado a las mamás como malas personas. (Quizás una). Pero sí creo que nuestra dinámica de grupo dejó de ser sana y positiva, al menos para mí", dice en el artículo de The Cut.

"La maternidad ya tiene suficientes desafíos como para tener que preguntarte si quienes te rodean están de tu lado. Mereces vivir la maternidad con personas que realmente te aprecian".

Tras estas últimas palabras apunta a que habría una de ellas que sería la líder y quien estaría detrás de este comportamiento tóxico. En las redes apuntan a que podría ser Hilary o Mandy Moore, quien a su vez su amigas íntimas.

Tanto que Duff acogió a Moore y toda su familia cuando se quemó su casa en los incendios de Los Angeles de 2025.

En las redes también se ha especulado sobre cuál sería el motivo por el que habrían dejado de hablarse y se comenta que podrían ser por diferencias políticas.

Concretamente dicen que Ashley sería MAGA, el movimiento que surgió como apoyo a Donald Trump.

Aunque el representante de Ashley ha negado que eso sea cierto y que no se trata de este grupo de madres, declara a TMZ.