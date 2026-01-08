Tras sufrir cáncer, esta actriz de Stranger Things carga contra la serie por no volver en la temporada 5: "Necesitaba el seguro"

El final de Stranger Things se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la historia de Netflix. Una despedida por todo lo alto, por mucho que siempre haya detractores, que cerró las tramas de todos sus protagonistas.

Sin embargo, en esta última entrega algunos personajes quedaron fuera de la ecuación. Uno de ellos fue el de Susan Hargrove, que encarna a la madre de Max en la ficción.

Jennifer Marshall, la madre de Max en Stranger Things | Netflix

Por mucho que nunca tuviera muchos minutos en pantalla, la realidad es que resulta llamativo que no aparezca en ningún momento. En especial si tenemos en cuenta que durante buena parte de la temporada Max está en el hospital. ¿Ni una sola visita de su madre? ¿No la espera en casa cuando despierta?

La propia intérprete ha expresado su disconformidad con esta decisión por parte de los guionistas. Algo que, más allá de su participación en la serie, podría haber afectado a su salud.

"Tuve cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada", comenta la actriz Jennifer Marshall en una publicación de Instagram: "Rodar me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato".

"Quizás tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Hargrove es LA PEOR MADRE DE LA HISTORIA", concluye el texto. Todo ello acompañado con un vídeo en el que deja claro que se plantea todos los días dónde estaría la madre de Max durante la temporada.

Así pues, la serie estrella de Netflix terminó sin noticias del personaje y, por mucho que haya un spin-off en el horno, es más que probable que jamás volvamos a tenerlas dentro del universo creado por los Duffer.

Afortunadamente, Marshall ha seguido trabajando en estos años en cine, televisión e incluso como actriz de doblaje de videojuegos. Unos proyectos que, de cara al seguro médico, indudablemente le habrán sido de ayuda.