Amy Madigan comparte información sobre la precuela de Weapons protagonizada por la tía Gladys: "Soy muy realista"

Una de las sensaciones en el cine de terror del 2025 fue Weapons. La película de Zach Cregger impactó a los fans que la vieron en el cine con su mezcla de géneros entre el misterio, gore y hasta la comedia que también tuvo su otra cinta, Barbarian.

Sin embargo, más allá de curiosidades como el reparto estelar que casi la protagoniza, entre las grandes actuaciones de sus intérpretes sobresalió la de Amy Madigan, la espeluznante tía Gladys.

Amy Madigan en Weapons | Warner Bros.

Este personaje se ha convertido en un icono del terror contemporáneo y, con este trabajo, la actriz sueña con una nominación al Oscar, pues ya ha sido nominada a los Globos de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores o a los Satellite Awards, y se ha llevado premios en los Critics Choice Awards y en los Círculos de Críticos de Nueva York y Boston.

Por ello todos se preguntan si habrá una precuela sobre Gladys y ella ha respondido de esta forma. "Soy muy realista. Así que, hasta que algo sea real, no lo es, porque llevo mucho tiempo en este negocio", comentó tras ganar el galardón a Mejor actriz secundaria en los Critics Choice.

Amy Madigan con su premio en los Critics Choice | Gtres

"Dicho esto, se ha hablado de investigar quizás el comienzo de Gladys. Y creo que sería bastante interesante. Me encantaría revivir la imaginación de Zach Cregger. Ya verán. Espero que sí. Sería divertido", añadió.

"Para mucha gente, los buenos papeles son escasos... Cuando llegó Weapons, me alegré muchísimo de conseguir un guion genial y tener un personaje genial. Sabía que Gladys podía arrasar. Eso es genial. Y luego veremos si consigo otro trabajo. Así son las cosas", señaló la actriz de 75 años.