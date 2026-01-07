¿Hay un episodio secreto de Stranger Things o no? Así ha respondido la serie a sus fans

Stranger Things llegó a su final cuando lo hizo 2025 (por mucho que en España llegara el primer día del año). Y es que el último episodio se estrenó en Estados Unidos el 31 de diciembre y, con él, los casi 10 años de la serie tuvieron su conclusión.

¿O tal vez no?

Esto es lo que muchos fans pensaron tras el estreno del capítulo 8 de la temporada 5; dando paso a la teoría conocida como Conformity Gate. Una hipótesis que apuntaba a que todo lo visto en el final era una visión creada por Vecna y que los Duffer se reservaban un as bajo la manga.

El Azotamentes de Stranger Things | Netflix

Por improbable que esto pudiera parecer, durante varios días la teoría fue tomando forma en redes sociales. Los seguidores de esta elucubración afirmaban que el 7 de enero Netflix daría la sorpresa. No obstante, la realidad ha sido muy diferente.

La cuenta oficial de Stranger Things, tanto en Instagram como en Tik Tok, ha actualizado su biografía para dejar claro que el final de la serie no va a cambiar.

"TODOS LOS EPISODIOS YA DISPONIBLES", reza en mayúsculas.

Cuenta de Stranger Things en Instagram | instagram.com/strangerthingstv/

Así pues, aquello de que Vecna realmente no habría sido derrotado, quedará para siempre como una teoría sin demostrar. Dejando, al igual que el destino de Eleven, en manos de los fans la posibilidad de "creer" o no si Mike y compañía ganaron al villano.

Lo que sí se estrenará próximamente es el documental sobre cómo se hizo la última temporada de la serie. Concretamente el 12 de enero; momento en el que la audiencia se despedirá definitivamente de todos los personajes que protagonizaron las aventuras y desventuras de Hawkins.

Pero, al igual que lo hacen los protagonistas en la última escena de Stranger Things, toca abandonar la fantasía y pasar a la realidad. La serie ha terminado y, hasta que llegue el spin-off, el universo de los Duffer no tendrá nuevos capítulos.