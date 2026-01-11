El reencuentro entre Leonardo DiCaprio y Gwyneth Paltrow: juntos 30 años después de que ella lo rechazara

Si algo llamativo tienen las temporadas de premios aparte de galardonar a las mejores películas del año es reunir a estrellas y vivir reencuentros como el que han protagonizado Gwyneth Paltrow y Leonardo DiCaprio.

Los actores acudieron a los Premios AFI 2026 para celebrar sus películas: Marty Supreme, en el caso de ella y Una batalla tras otra, en el de él.

Entre abrazos y gestos cariñosos llamó la atención su imagen juntos después de 32 años sin posar a la vez y tras la confesión que hizo Paltrow sobre el intérprete en una entrevista de 2023 en el podcast Call Her Daddy donde recordó cómo un joven DiCaprio la invitó a salir y ella lo rechazó.

"No, nunca me besé con Leo", dijo Paltrow. "Lo intentó en su día. Pero ya era, ya sabes, muy despreocupado desde los 19 años", señaló la actriz, que en aquel entonces comenzaba a salir con Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow y Leonardo DiCaprio en 1994 | Getty Images

Ambos serán unos de los rostros que más veamos durante las próximas galas gracias a sus películas y sus más que probables nominaciones a los grandes premios.