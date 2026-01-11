El actor de Disney, Matt Prokop, detenido por posesión de pornografía infantil: fue denunciado previamente por Sarah Hyland

Matt Prokop fue un rostro conocido de Disney y protagonizó películas como High School Musical 3 y series como Hannah Montana, ¡Buena suerte, Charlie!, Medium o Modern Family.

Ahora, el actor ha sido acusado de posesión de pornografía infantil así como de cuatro cargos de delitos menores como de el de resistencia al arresto.

El intérprete 35 años fue detenido el pasado 24 de diciembre según ha recogido EW y se encuentra actualmente en la cárcel de la Oficina del Sheriff del Condado de Victoria.

Prokop ya se había enfrentado a denuncias previas como la que le fue interpuesta por malos tratos a su exnovia Sarah Hyland, la actriz de Modern Family, que obtuvo una orden de alejamiento temporal contra Prokop en 2014. Hyland lo acusó de estrangularla y amenazar con incendiar su casa tras romper su relación y en 2024 relató su dura experiencia, revelando que Julie Bowen la ayudó a salir de aquella situación.

Matt Prokop y Sarah Hyland en 2010 | Gtres

La exestrella infantil anunció que se había comprometido y lanzó un OnlyFans en una publicación de Instagram de 2024.

Precisamente, la exnovia con la que se prometió ha comentado al Daily Mail que también sufrió "muchos años de abuso" y que "los efectos siguen siendo muy reales y continúan impactando mi vida". Prokop fue arrestado previamente en Texas en mayo de 2024 después de supuestamente agredir a su novia.